"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1800 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1800 руб. за штуку", открытую 8 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

В начале ноября 2023 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" выпустили инвестидею по привилегированным акциям "Башнефти" на фоне роста цен на бензин и светлые нефтепродукты, в которые перерабатывается почти вся добытая компанией нефть, а также на фоне сильного отчета и ожидания дивидендов. 9 января 2024 года цена акций "Башнефти" выросла до 1875 рублей за одну привилегированную акцию. Аналитики закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 15% без учета комиссии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.