Рубль, вероятно, останется около 89-90 руб./$1 в среду - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется вблизи уровней 89-90 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, а в четверг на динамику национальной валюты может повлиять анонс Минфином РФ январских операций по бюджетному правилу, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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