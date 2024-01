Рынок акций РФ утром продолжает рост на ожиданиях реинвестирования дивидендов

Москва. 10 января. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем на ожиданиях реинвестирования дивидендов, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подают смешанные сигналы (нефть Brent торгуется у $77,6 за баррель). Рост индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля, в лидерах роста выступают акции "РусГидро" и "АЛРОСА".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3167,69 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1115,21 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 89,51 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,4%), "АЛРОСА" (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает поступательный рост как по причине активного спроса на дивидендные бумаги, так и благодаря началу выплат дивидендов вновь редомицилированными компаниями.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть пытаются подрасти, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пока не могут достичь сопротивлений $80 и $76 за баррель соответственно. В среду запланирован выход еженедельных данных по запасам Минэнерго США, а отчет API накануне показал их сокращение на 5,21 млн баррелей по сырой нефти - позитивный для цен сигнал. В своем ежемесячном отчете Минэнерго США при этом повысило прогноз мирового потребления нефти в текущем году, а также ожидает достижения очередного рекорда по нефтедобыче в стране на уровне 13,44 млн б/с, что ограничивает усилия стран ОПЕК+ по поддержке котировок.

В среду последний день с дивидендами можно купить акции "Роснефти" и "Магнита", которые завершают сезон промежуточных выплат основных российских эмитентов за 2023 год. Впоследствии инвесторам, вероятно, придется ждать весны до объявления об итоговых дивидендах за весь 2023 год, что, впрочем, уже придает импульс к росту таким акциям, как "МТС" и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), которые обеспечили доходность около 10% годом ранее. Дивидендные ожидания в ближайшие месяцы также должны поддерживать акции Сбербанка, которые выглядят готовыми к движению в район 300 руб., полагает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС преодолели сопротивления 3150 и 1105 пунктов соответственно, следующими целями выступают 3200 и 1115 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов рассчитывает на удержание индекса МосБиржи в диапазоне 3150-3200 пунктов.

В среду индекс МосБиржи в первой половине дня может продолжить проторговывать район 3150 пунктов ввиду вероятного развития укрепления рубля. Однако сильных оснований для закрепления под этой отметкой не наблюдается. "Склонны ждать улучшения настроений на рынке в ходе сегодняшних торгов и удержания индекса в диапазоне 3150-3200 пунктов по итогам дня. Краткосрочно продолжаем смотреть на рынок позитивно, видим потенциал подъема индекса МосБиржи к осенним пикам, в район 3250-3300 пунктов", - отмечает Локтюхов.

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", у российского рынка есть все шансы продолжить подъем в январе благодаря притоку свежей ликвидности на фоне частичного реинвестирования дивидендов, которые поступят после отсечек компаний в текущий промежуточный дивидендный сезон. Ближайшие цели по индексу МосБиржи - 3240-3250 пунктов. В целом продолжается тренд конца прошлого года - торговля в широком боковике. На американском рынке тренд будет задавать сезон отчетности, который стартует в эту пятницу.

В США во вторник индексы изменились на 0,1-0,4%, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,75%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), слабо "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,02-0,2%, DAX топчется на месте), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,2%).

В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования, пишет Trading Economics. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Bank Of New York Mellon (SPB: BK) и Wells Fargo (SPB: WFC).

На нефтяном рынке цены стагнируют после попыток роста утром на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $77,58 за баррель (-0,01% и +1,9% накануне), февральская цена WTI - $72,27 за баррель (+0,04% и +2% во вторник).

По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 МСК. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+12%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+8,4%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+5,7%).

Выросли расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,2%) на фоне известий, что компания получила разрешение правкомиссии по иноинвестициям РФ на выплату дивидендов холдинговой компании в 9,8 млрд руб. за 2022 год.

Подешевели акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,4%), банка "Санкт-Петербург" (-2,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,13 млрд рублей (из них 1,42 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 969,77 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 647,92 млн рублей на акции "Газпрома").