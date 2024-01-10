Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в среду - $76-80/барр. - ПСБ

Котировки нефти могут краткосрочно закрепиться в диапазоне $76-80 за баррель Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent торгуются около $78/барр., восстанавливаясь после просадки ранее на новостях о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для клиентов на $2/барр. Это стало сигналом слабости мирового спроса на энергоносители. Поддержку ценам, но краткую, на наш взгляд, сейчас оказывает форсмажорная ситуация на крупном месторождении в Ливии. Также статистика по запасам от API показала сокращение по сырой нефти на 5,2 млн барр. за неделю. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США, которые могут оказаться схожими, что также поддержит цены. В четверг и пятницу выйдет порция ключевой статистики по США и Китаю, что также будет влиять на цены на нефть. Таким образом, краткосрочно мы считаем, что цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $76-80/барр.", - пишет эксперт банка.

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