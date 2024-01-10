Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- новые кредиты Китая;

- выступление главы Банка Англии;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- выступления представителей ЕЦБ;

- акции "Магнита" и "Роснефти" последний день торгуются с дивидендами.

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