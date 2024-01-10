"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг TCS Group и VK

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг TCS Group и VK, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"TCS Group объявила о намерении провести делистинг GDR с Лондонской биржи с 31 января 2024 года. Также компания перенесла внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о редомициляции холдинга в Россию, с 8 на 15 января 2024 года. Тактически сохраняем нейтральный взгляд на депозитарные расписки эмитента, так как в случае прогресса в редомициляции существует риски формирования навеса", - отмечают эксперты.

"Согласно данным Mediascope, VK остается лидером по размеру аудитории - месячный охват в октябре 2023 года достиг 89,2 млн. Считаем, что текущая оценка эмитента может не предполагать привлекательного потенциала роста. Также существует неопределенность в отношении стратегии создания акционерной стоимости для миноритариев. В этой связи сохраняем нейтральный взгляд на компанию", - пишут аналитики в обзоре.

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