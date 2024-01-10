Рубль может укрепиться в среду до 89 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться в среду до 89 руб./$1, а цена барреля Brent, скорее всего, будет держаться вблизи отметки $78,5, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль укрепился во вторник на 1,5% до 89,9 за доллар, а в течение дня дорожал еще сильнее - почти до 89 руб./$1, - напоминают эксперты. - Похоже, что экспортеры активизировали продажи иностранной валюты после праздников, а спрос на нее сезонно низкий в начале года. Кроме того, со следующей недели ЦБ РФ будет продавать валюту в существенном объеме - около 7 млрд рублей в день, что будет поддерживать рубль. В среду рубль может закрепиться около 89 руб./$1".

Баррель Brent подорожал во вторник на $1,47 до $77,59. По мнению аналитиков, поддержку котировкам оказали напряженность в Красном море и снижение морского экспорта нефти со стороны России. В SberCIB ожидают, что в среду цена Brent будет держаться вблизи отметки $78,5 за баррель.

"Торговая активность на рынке российского госдолга во вторник была низкой, - отмечают эксперты инвестбанка. - Доходности краткосрочных ОФЗ-ПД (со сроком погашения до 2028 года) прибавили 20-60 б. п., а более длинных выпусков - в среднем 5 б. п., несмотря на небольшое укрепление рубля. Возможно, что сегодня рост доходностей продолжится, поскольку риски длительного сохранения высоких ставок в России еще не полностью отражены в котировках".

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