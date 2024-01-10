Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности. Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в ноябре на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд. Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,5 млрд, а не $64,3 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, то есть на 1,1% относительно предварительно объявленного октябрьского уровня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду, инвесторы ждут и оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе. Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,7%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился также на 0,7%. Вместе с тем японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США. По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 мск. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей. Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,92 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,9%, до $77,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,48%, до $72,59 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $72,24 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 января выросла в 4,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,46 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,428 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,27% и составил 106,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,24%, опустившись до 877,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-1,24%), "МТС-001P-09" (-0,98%) и "Норникель БО-001P-02" (-0,57%), а в лидерах повышения - облигации "РСХБ БО-09" (+0,4%), "Газпромбанк БО-17" (+0,3%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона 4-летних облигаций серии 001P-27R на уровне 16,53% годовых. Компания разместила выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения эмиссии - 10 лет. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.