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10 января 2024 года 09:10

Brent торгуется около $78 за баррель

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов вторника. Рынки акций крупнейших стран АТР в основном снижаются в среду. Цены на нефть растут в среду утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в ноябре на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд. Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,5 млрд, а не $64,3 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, то есть на 1,1% относительно предварительно объявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Bank Of New York Mellon (SPB: BK) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC)

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подешевели на 8,9% по итогам торгов во вторник. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг ведет переговоры о покупке производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks (SPB: JNPR) за $13 млрд. Стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе, пишет газета.

Стоимость бумаг Juniper Networks взлетела на 21,8%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 1,4% после 8%-ного падения в понедельник на информации о приостановке Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) полетов самолетов 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатации американскими авиакомпаниями после недавнего инцидента с лайнером Alaska Airlines.

Как сообщает WSJ, авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines обнаружили незакрепленные детали в некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9, которые они осмотрели после пятничного происшествия.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) во вторник подорожали на 1,4%, акции Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. - подешевели на 1,3%.

Цена бумаг Unity Software (SPB: U) Inc. упала на 8%. Компания, предлагающая решения для разработки видеоигр и других приложений, объявила о намерении сократить порядка 1,8 тыс. рабочих мест, или 25% своего штата, в рамках продолжающейся реструктуризации.

Акции Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. подешевели на 3,3% на новости о планируемом уходе в отставку в феврале главы авиакомпании JetBlue Airways Corp. Робина Хейса. Он был одним из главных организаторов сделки по слиянию компании со Spirit Airlines, которая еще не закрыта.

Рыночная стоимость бумаг JetBlue упала на 10%. Аналитики BofA Securities ухудшили рекомендацию для акций компании до "ниже рынка" с "нейтрально".

Капитализация Illumina Inc. (SPB: ILMN) увеличилась на 4,6%. Ведущий мировой поставщик продуктов и услуг в области генетического тестирования во вторник опубликовал предварительные результаты за 2023 финансовый год, которые показали менее значительное, чем прогнозировалось, снижение выручки компании.

Выручка Illumina в минувшем фингоду, по предварительным данным, уменьшилась на 2%, до $4,497 млрд. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $4,44 млрд. В ноябре компания заявляла, что снижение ее годовой выручки составит 2-3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 157,85 пункта (0,42%) и составил 37525,16 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 7,04 пункта (0,15%) - до 4756,5 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 13,94 пункта (0,09%) и составил 14857,71 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, инвесторы ждут и оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования, пишет Trading Economics. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

Список лидеров падения на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., дешевеющие на 3,5%.

Также заметно снижается капитализация Wharf Real Estate Investment (-2,9%), Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (-2,4%), Hengan International Group Co. Ltd. (-2,1%), Semiconductor Manufacturing International Corp., Li Auto (SPB: LI), China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (-1,7% у всех трех), AIA Group (-1,6%) и Xiaomi (SPB: 1810) (-1,5%).

Между тем рыночная стоимость Haidilao International Holding увеличивается на 8,1%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc.- на 4,7%, Xinyi Solar Holdings - на 3%, Hansoh Pharmaceutical Group и Shenzhou International Group Holdings - на 2,9%, Techtronic Industries - на 2,6%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,4%.

Японский Nikkei 225 растет на 2,1%.

Средний размер оплаты труда в Японии в ноябре увеличился на 0,2% в годовом выражении после подъема на 1,5% в октябре, согласно официальным данным. С учетом инфляции показатель снизился на 3%.

Активнее всех в составе Nikkei прибавляют в стоимости акции Kyocera (+6,2%). Бумаги Olympus дорожают на 5,6%, Daiichi Sankyo - на 5,5%, Keyence - на 4,7%, Nintendo и Trend Micro - на 4,5%, TDK - на 4,4%, Sony Group - на 4%.

В свою очередь, капитализация Fujitsu уменьшается на 2,4%, Rakuten и Sumitomo Chemical - на 1,4%, SCREEN Holdings - на 1,2%, Resonac Holdings, Sapporo Holdings и Aozora Bank - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,7%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре вырос до максимальных с января 2022 года 3,3% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, сообщило в среду Национальное статистическое агентство страны. Показатель за весь 2023 год составил 2,7% - минимум с начала сбора данных в 2000 году.

Котировки акций Posco снижаются на 2%, Samsung Electronics - на 1,5%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Цена бумаг Hyundai Motor между тем растет на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Рост потребительских цен в Австралии в минувшем ноябре составил минимальные с января 2022 года 4,3% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с октябрьскими 4,9%, говорится в опубликованном в среду сообщении Австралийского бюро статистики (ABS). Рынок ожидал ноябрьскую инфляцию на уровне 4,4%, по данным Trading Economics.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto уменьшилась на 2,3%.

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 мск. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $77,9 за баррель, что на $0,31 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,47 (1,9%), до $77,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,53%), до $72,62 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,47 (2%), до $72,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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