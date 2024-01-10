Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг JD.com

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 156 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($40 за ADR), сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент сообщил о расследовании манипуляций с отчетностью дочерней компании Dada Nexus, включая завышение выручки и расходов примерно на CNY1 млрд ($140 млн). Новость ставит под сомнение способность JD.com конкурировать с такими соперниками, как Meituan, Ele.me и Douyin (Alibaba), в привлекательной сфере розничных услуг. Кроме того, операционный убыток Dada за январь-сентябрь прошлого года может превысить прогнозы, а это негативно скажется на динамике маржи JD.com за этот период, - указывают эксперты. - До обвала акций рыночная капитализация Dada составляла $1 млрд, а значит, в случае банкротства "дочки" JD.com потеряет всего 2,5% своей рыночной стоимости. Рынок, на наш взгляд, слишком негативно оценил новость. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам эмитента с целевой ценой HKD156 за акцию ($40 за ADR)".

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