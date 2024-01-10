Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3240-3250п - БКС Экспресс

Текущий выкуп снижения скорее подтверждает готовность индекса Мосбиржи расти к 3240-3250 пунктам, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника символическим снижением, отыграв внутридневную просадку. Укрепление рубля было сдерживающим покупки фактором, тогда как подъем цен на нефть помог восстановиться российскому рынку. В первый официальный рабочий день в январе обороты ожидаемо подросли, но все же остались относительно скромными. По бумагам состава индекса наторговали 55,5 млрд руб., что ниже трехмесячного среднего, - отмечает аналитик в комментарии. - Технически ранее индекс поднялся выше 3150 пунктов - позитивно. Выкуп снижения в среду скорее подтверждает готовность двигаться к 3240-3250 пунктам. В целом пока продолжается консолидация в широком боковике последних месяцев".

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