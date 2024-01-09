Рубль в первый полноценный торговый день года уверенно вырос к основным валютам на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 9 января. Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам вторника; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине в первый полноценный торговый день года на фоне увеличения торговой активности участников рынка и позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 89,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,26 рубля ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,28 руб./EUR1, подешевев на 1,74 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,47 рубля, до 93,67 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 21,75 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов вторника, поддержку ему оказали позитивная динамика цен на нефть и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России.

Число обращений экспортеров в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с просьбой об исключении из норм указа президента №771 об обязательной репатриации и продаже валютной выручки может вырасти после внесенных в него в конце 2023 года изменений, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"У нас сейчас есть два заявления (от экспортеров - ИФ). Я такую немногочисленность связываю с тем, что пока полномочия подкомиссии связаны только с разрешением не продавать валюту на внутреннем рынке в обмен на зачет встречных требований в валюте", - сказал он в интервью "Интерфаксу", отметив, что пока по ним не было принято решение подкомиссии.

Однако, по словам замминистра, в середине декабря этот указ вышел в новой редакции. "После того, как вышел 771-й указ, я активно общался с экспортерами, и они описали большое количество ситуаций (при которых нецелесообразно продавать валютную выручку - ИФ), и все эти ситуации прописаны сейчас - надеюсь, более-менее все - в новой редакции указа, которая была во второй половине декабря", - сказал он.

В октябре прошлого года вышел указ президента, а вслед за ним постановление правительства, которыми на полгода, до 30 апреля 2024 года, были введены требования об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки. Сам президентский указ, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется (соответственно, не публиковались и декабрьские изменения в него). Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний. В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер в определенном случае может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорилось в сообщении ЦБ, опубликованном в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль укрепляется к доллару в начале первой рабочей недели января, доллар упал ниже 90 рублей. "На рынок вернулись экспортеры, которые, согласно указу президента, должны продавать основной объем своей выручки. При этом спрос на импорт пошел на спад после праздничного всплеска. Еще одной причиной укрепления рубля может быть возобновление операций ЦБ по продаже валюты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Наконец, накапливается эффект от повышения ключевой ставки. Давление на нацвалюты может оказывать сокращение объема поступающей выручки от экспорта нефти из-за ценового спада ноября-декабря. Кроме того, сам доллар продолжает укреплять позиции - индекс DXY двигается в плюсе выше 102 пунктов. С учетом баланса факторов краткосрочно ждем доллар в диапазоне 88,5-91,5 рублей", - говорит Бахтин.

"Подорожание рубля, вероятно, связано с первым официальным рабочим днем в наступившем году. На валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками. На более долгосрочном горизонте негативом для рубля могут выступить относительно низкие цены на нефть, которые вернулись к многомесячным минимумам. Это постепенно сокращает объем поступления иностранной валюты на внутренний рынок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Большую часть торгов во вторник рубль достаточно уверенно укреплялся. Во второй половине дня на минимуме пара "доллар-рубль" была близка к отметке 89 руб./$1, однако не смогла опуститься ниже этого уровня, к окончанию рабочего дня поднялась до 89,7 руб./$1. Поддержку рублю оказывали котировки нефти. Так, еще утром стоимость марки Brent находилась ниже $76 (а накануне и вовсе опускалась до $75,2), однако в ходе последующих торгов котировкам удавалось подниматься выше $78. Также определенную поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор чистых продаж валюты Банком России. В то же время стоит отметить, что на текущей неделе, вероятно, еще не все участники вернулись на рынок, и сегодняшние минимумы по USD могут не вполне объективно отражать рыночную ситуацию и настроения", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть уверенно остаются в плюсе вечером во вторник, рынок оценивает геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК повысилась на 1,16%, до $77,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,4%, до $71,72 за баррель.

Перебои с транспортировкой через Красное море и опасения разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС могут способствовать формированию уровня поддержки для нефтяных котировок, говорят аналитики, на которых ссылается MarketWatch.

Международная морская организация (IMO) на прошлой неделе сообщила, что не менее 18 транспортных компаний решили изменить маршруты своих судов аналогичным образом, что увеличивает время в пути на 10 дней, ведет к повышению ставок фрахта и наносит вред торговле.

Средняя цена на нефть марки Urals в 2023 году сложилась в размере $62,99 за баррель, по сравнению с 2022 годом ($76,09 за баррель) она снизилась на 17,2%, следует из сообщения Минфина РФ.

В декабре средняя цена Urals составила $64,23 за баррель, что на 27,3% выше, чем в декабре 2022 года ($50,47 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в декабре прошлого года, по данным Минфина, составила $77,88. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил 17,53%.

В ноябре дисконт составлял порядка 12,37%, то есть в декабре он вырос на 5,16 процентного пункта. Расширение спреда фиксируется второй месяц подряд, в ноябре он прибавил около 1,9 п.п. До этого дисконт неуклонно сокращался с весны 2023 г.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 января на 71,57 копейки, до 90,404 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,94 копейки, до 98,9825 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 1,0737 рубля по отношению к последнему рабочему дню прошлого года, который пришелся на пятницу, 29 декабря, и составил 90,2107 руб./$1. В период новогодних праздников Московская биржа не проводила торги контрактами по доллару с расчетами "сегодня". Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 78,17 копейки относительно понедельника и составил 90,2435 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 784,251 млн, из которых $684,203 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 100,048 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся относительно 29 декабря на 75,32 копейки, до 98,8191 руб./EUR1. В период новогодних праздников Московская биржа не проводила торги контрактами по евро с расчетами "сегодня". Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился относительно понедельника на 76,93 копейки, до 98,8191 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR646,674 млн, из которых EUR163,879 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR482,795 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 9 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 861 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 1 трлн 861 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 декабря, банки разместили 1 трлн 472,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 030 млрд рублей и спросе 1 трлн 472,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 240 млрд рублей (при лимите 1 трлн 240 млрд рублей и спросе 1 трлн 873,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.

"В банковском секторе со второй половины декабря в целом сохраняется профицит ликвидности благодаря традиционному притоку бюджетных средств. На этом фоне Банк России существенно расширил объем абсорбирования ликвидности и провел сегодня недельный депозитный аукцион с лимитом 4,2 трлн руб. и аукцион o/n "тонкой настройки" с лимитом 1,2 трлн руб. В совокупности банки разместили в ЦБ 3,7 трлн руб., то есть использовали почти 70% лимита регулятора", - отмечает Кравченко.

Банк России принял решение не проводить расчет и публикацию ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA за 29 декабря 2023 года, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на его сайте.

Расчет и публикация ставки RUONIA за 9 января 2024 года будут осуществляться 10 января 2024 года. Расчет и публикация ставки RUONIA с 10 января 2024 года продолжатся в обычном режиме.