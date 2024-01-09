Рынок акций РФ во вторник превысил 1100п по индексу РТС на укреплении рубля, динамика бумаг оказалась смешанной

Москва. 9 января. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых площадок и отскока нефти (Brent подросла к $77 за баррель); индекс РТС превысил 1100 пунктов, индекс Мосбиржи остался выше 3150 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2023 года, лидировали в росте бумаги "Мобильных телесистем" и "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3155,55 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1106,12 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 89,85 рубля (-1,3 рубля), минимум дня - 89,02 руб./$1.

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%. Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 1,3%, на 2025 год - на уровне 0,9%, говорится в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Подешевели акции "Татнефти" (-4,9% и -4,5% "префы"; выплаты за III квартал 2023 года составят 35,17 рубля на акцию каждого типа), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8% и +1,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ большую часть дня торговался в небольшом "минусе" по индексу МосБиржи, но к закрытию основной сессии индикатор отыграл почти все потери. Уверенно смотрелись акции представителей IT-сектора, хуже рынка выглядели бумаги металлургов, а также просевшие после отсечки дивидендов акции "Татнефти".

Поддержку рынок получил от роста нефтяных цен и свежей ликвидности от частичного реинвестирования дивидендов, отсечка по которым прошла в конце декабря. Фактором давления на акции, прежде всего бумаги экспортеров, выступило резкое укрепление рубля - на рынок вернулись экспортеры, реализующие большую часть своей выручки. В то же время спрос на импорт сокращается после новогоднего всплеска. Рубль может опираться и на возобновление операций ЦБ РФ по продаже валюты за счет ФНБ. Кроме того, накапливается эффект от высоких процентных ставок. Давление на рубль может оказывать сокращение объема поступающей выручки от экспорта нефти из-за ценового спада ноября-декабря. Также можно отметить усиление самого доллара на мировом рынке - индекс DXY превысил 102 пункта, полагает эксперт.

В фокусе внимания участников торгов в ближайшее время останутся цены на нефть, курсовая динамика рубля, корпоративный новостной фон. В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции "Магнита" и "Роснефти". Из статистики дня интерес представляет недельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 января - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, первый день после окончания длинных новогодних каникул российский фондовый рынок провел смешанно при все еще невысокой активности игроков.

Кроме резкого укрепления рубля рынок, по-видимому, не нашел более существенных ориентиров для роста или снижения. Заявления представителей российского Минфина о том, что продажа валютной выручки экспортерами в будущем могла бы стать вариантом реакции властей на изменение ситуации на валютном рынке, нанесли мощный удар по иностранным валютам, дополнительно активизировав спрос на рубль.

Цена нефти Brent во вторник скорректировалась вверх, видимо, после заявлений Саудовской Аравии о том, что королевство привержено политике регулирования нефтяного рынка, проводимой ОПЕК+ (ранее цены упали после того, как СА снизила отпускные цены на нефть для своих клиентов).

Среди лидеров роста во вторник оказались акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+7,8%), возможно, в ожидании выхода сильных результатов компании за 2023 год.

В среду индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов. Пара USD/RUB покажет, скорее всего, динамику в диапазоне 88-90 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,9%) получили поддержку от ожиданий сохранения высоких поставок угля в азиатский регион, а также освобождения экспорта угля из РФ от курсовой пошлины. Акции МТС (259,4 рубля) в новом году пытаются вернуться к росту на повышенных объемах, отступив от минимумов с марта прошлого года и поддержки 248 руб. Бумаги стремятся к важному среднесрочному сопротивлению 266 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), стабилизация выше которого может означать завершение среднесрочного "медвежьего" тренда и поставить следующей целью движения район 290 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Ниже 266 руб., однако, для бумаг МТС преобладают "медвежьи" риски. С фундаментальной точки зрения интерес к бумагам, очевидно, возобновился в ожидании выплаты дивидендов по итогам 2023 года, считает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отыгрывают потери предыдущего дня без значимых новостей. В новом году котировки остаются ниже сопротивлений $81 и $76 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика), ощущая негативное влияние от сомнений инвесторов в перспективах высокого мирового спроса на нефть. Во вторник вечером Минэнерго США опубликует ежемесячный отчет, а ОПЕК и МЭА выпустят отчеты на следующей неделе, напомнила аналитик.

На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдается сдержанное снижение после роста накануне. Макроэкономические данные напоминают о слабости крупнейшей экономики еврозоны, а в США ждут ключевых цифр по инфляции. Индексы МосБиржи и РТС после позитивного начала года оказались под влиянием укрепляющегося рубля, а также дивидендной отсечки в акциях "Татнефти". В первые сессии 2024 года повышенный спрос наблюдается на потенциальные дивидендные истории ближайших месяцев, отметила Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов рассчитывает на развитие повышательного движения индекса МосБиржи на этой неделе.

Индекс МосБиржи с начала года отыграл падение первой половины декабря при традиционно невысокой торговой активности ввиду длинных новогодних праздников. Сильное падение нефтяных котировок ограничило, в условиях стабильного рубля, спрос на акции сырьевых компаний, и в первую очередь на "фишки" нефтегазового сектора. Однако покупки сместились во внутренние секторы. Финансовый сектор с начала года смотрится ощутимо лучше индекса МосБиржи, отражая веру инвесторов в неизбежность скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, способного поддержать финансовые показатели и сохранить долгосрочную привлекательность дивидендного профиля ключевых его представителей.

Индекс МосБиржи выглядит способным в ближайшие дни продолжить рост в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также на финпоказатели и дивидендные перспективы большинства ключевых "фишек". Внешних конъюнктурных препятствий сценарию роста также пока не наблюдается, а потенциал отката нефтяных котировок выглядит весьма ограниченным. Целевым ориентиром по индексу МосБиржи во вторник видится 3150-3200 пунктов, считает Локтюхов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia прибавил 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7%).

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре сократился на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, по данным Trading Economics.

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,1%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год подтвержден на уровне 2,4%.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вверх после рекордного с ноября падения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,99 за баррель (+1,1% и -3,4% накануне), февральская цена WTI - $71,67 за баррель (+1,3% и -4,1% в понедельник).

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. б/с в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,8%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,4%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2%).

Подорожали акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+39,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+15,4%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+15,1%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11,9% и +9,1% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10% и +9,4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,8% и +11,3% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9% и +9,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,27 млрд рублей (из них 5,1 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,41 млрд рублей на обыкновенные акции "Татнефти").