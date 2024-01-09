Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,48% от номинала (доходность - 10,05% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,18% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 88 базисных пунктов - до 34,98% от номинала (доходность выросла на 32 базисных пункта - до 15% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 3 базисных пункта - до 55,04% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 32,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 40 базисных пунктов, подорожав до 63,51% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов, до 18,26% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 1 базисный пункт - до 50,06% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 20,02% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 9 базисных пунктов, составив 65,36% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренно позитивную динамику.

Доходность десятилетних гособлигаций США опустилась до 4% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев. Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, на пять лет - до 2,5% с 2,7%.

Кроме того, глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации данных по инфляции в США за декабрь. Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает небольшое ускорение инфляции в Соединенных Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Шансы на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59% против более 90% в конце прошлого года, по данным CME FedWatch.