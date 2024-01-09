Банк России снизит ставку в 1П24 один раз на 100 б.п. - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку в 1П24 один раз на 100 б.п. на заседании 7 июня или 26 июля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"ЦБ в базовом прогнозе ждет ключевую ставку в среднем за год в диапазоне 12,5 - 14,5%, - пишут эксперты. - Если посмотреть на значения ставки ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) - индикативная ставка по операциям процентный своп на ставку RUONIA является основным бенчмарком для рублевого межбанка. ROISfix 1Y, т.е. через год, находится вблизи значения 15%. И 13,5% только уже через 2 года (ROISfix 2Y). Не сказать, что в текущих условиях рынок настроен на быстрое снижение ключевой ставки, скорее, все ровно наоборот".

Аналитики с учетом текущих вводных, оценки рисков достижения прогнозов ЦБ и параметров, заложенных в бюджет, считают, что в I полугодии 2024 года Банк России снизит ключевую ставку один раз на 100 б.п. на заседании 7 июня или 26 июля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.