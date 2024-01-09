"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $400

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $400 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,7%, стоп-приказ: $358, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания готовит обновление линейки ноутбуков и планшетов Surface, которые получат нейронные процессоры нового поколения и поддержку функций искусственного интеллекта, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции MSFT глобально находятся в восходящем тренде, локально - в консолидации, - указывают эксперты "Финама". - В первой декаде января бумага котируется явно сильнее рынка. При объеме позиции 11% и выставлении стоп-заявки на уровне $358 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53".

Microsoft Corporation - американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере программного обеспечения для вычислительной техники.

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