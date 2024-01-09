Индекс Мосбиржи может вновь подняться ближе к 3300п - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мосбиржи может вновь подняться ближе к 3300 пунктам на фоне поддержки фондового рынка реинвестированием дивидендов, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Российский фондовый рынок в 2023 году на фоне ослабления рубля и растущих цен на нефть показывал положительную динамику на протяжении восьми месяцев подряд. Рост остановился только после резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в августе 2023 года. С этого момента рынок консолидировался в диапазоне 3000-3300 пунктов по индексу Мосбиржи начинает 2024 год в середине этого диапазона, - указывают эксперты. - Если забегать вперед на весь 2024 год, второе полугодие должно быть более сильным за счет потенциального старта цикла по снижению ключевой ставки и реинвестирования дивидендов с летнего сезона. А первое полугодие 2024 года может пройти в формате боковика с примерным диапазоном 3000-3300 пунктов. Январь и часть февраля могут быть растущими в рамках глобального боковика на фоне притока на рынок дивидендов".

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