Вероятно укрепление рубля до 90 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшее время, при этом в долларе, евро, юане вскоре могут быть переписаны осенние минимумы 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Во вторник на рынок вернутся основные игроки и объемы должны возрасти, а это улучшит курсообразование, снизит влияние фактора недостаточной ликвидности, волатильность торгов должна сократиться. При этом с 9 января ЦБ РФ выходит на рынок с продажей валюты, что еще больше укрепит позиции рубля. В самое ближайшее время доллар на Московской бирже рискует вернуться к 90 руб./$1, - отмечает аналитик в обзоре. - Среднесрочно на стороне нацвалюты по-прежнему играют факторы жесткой денежно-кредитной политики регулятора и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров. Баланс спроса и предложения валют смещен в пользу рубля. По нашим оценкам, в долларе, евро, юане вскоре могут быть переписаны осенние минимумы 2023 года. Например, в долларе это область 87 руб./$1".

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