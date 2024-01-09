"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг Fix Price в ожидании возобновления выплаты дивидендов и ускорения роста выручки, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Мы считаем объявленные изменения в составе акционеров эмитента нейтральными: крупнейшим акционером остается сооснователь компании. Вместе с тем покупка бумаг гендиректором может стать поводом для оптимизма на рынке. Планы компании остаются неизменными, включая план развития на 2024 год", - отмечает эксперт Мария Суханова.

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