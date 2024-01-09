Ситуация на рынке золота пока выглядит довольно устойчиво - "Финам"

Ситуация на рынке золота пока выглядит довольно устойчивой, факторов для возобновления роста цены достаточно много, в том числе эскалация ситуации на Ближнем Востоке и грядущие выборы на Тайване. говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Технически цена на драгметалл находится в "бычьем" ценовом канале, следовательно, вероятность продолжения роста все же пока выше, чем вероятность просадки. Поддержка располагается приблизительно на отметке $2033,6 за тройскую унцию, в то же время ближайшее сопротивление расположено на уровне $2055", - указывает эксперт.

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