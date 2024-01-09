"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Магнита и ГК Самолет

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Магнита" и ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров эмитента одобрил новую программу обратного выкупа на 2024 год объемом до 10 млрд рублей (предыдущая программа завершилась 31 декабря 2023 года). При этом в пресс-релизе не раскрыты финальные объемы выкупа за прошедший год. На 6 сентября 2023 года дочерняя компания ООО "Самолет-Резерв" приобрела на открытом рынке 852397 акций на 3125 млрд руб. По нашим оценкам, предполагаемая доля акций в свободном обращении снизилась с 8,9% до 7,5%. Компания заявила, что приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях", - отмечает аналитик Елена Царева.

"Одобрение дивидендов за 2022 год (доходность 6%) и избрание совета директоров (СД) - позитивная новость для "Магнита". Неопределенность относительно уровня листинга сохраняется: состав СД не дал уверенности в возможности его повышения. Тем не менее мы сохраняем позитивный взгляд на эмитента, учитывая возврат к дивидендам", - говорится в материале экспертов.

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