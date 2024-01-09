Вероятный диапазон торгов нефти в 1П24 - $70-85/барр. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятный диапазон торгов нефти марки Brent в первом полугодии текущего года составляет $70-85 за баррель, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"С точки зрения ценообразования на рынок нефти в первом полугодии 2024 года основное действие будут оказывать ряд факторов: ОПЕК+, добыча в США, покупки в стратегический резерв США, усиление борьбы с теневым флотом, сложности в Красном море и здоровье экономик потребителей, - отмечают эксперты инвестиционной компании в комментарии. - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти марки Brent на текущий год до $82,57 за баррель. Мы ждем в 1П24 диапазон цен $70-85 по нефти марки Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи".

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