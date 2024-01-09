Динамика российских акций утром смешанная из-за укрепления рубля и слабости нефти

Москва. 9 января. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля и слабости нефти; в лидерах отката выступают бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2023 года.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3146,95 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1094,51 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,1%.

Доллар просел до 90,55 рубля (-0,61 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-5,1% и -5,2% "префы"; выплаты за III квартал 2023 года составят 35,17 рубля на акцию каждого типа), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,8% "префы").

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", текущая неделя может пройти в приподнятом настроении, так как в начале года российский рынок поддерживает свежая ликвидность от частичного реинвестирования дивидендов, отсечка по которым прошла в конце декабря ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Фосагро" (MOEX: PHOR), "Норникель", "Газпром нефть"). В дальнейшем ожидаются отсечки и по другим компаниям, самые крупные из которых "Магнит" (MOEX: MGNT) и "Роснефть" (после "Татнефти"). Все это может позитивно сказаться на российском рынке в краткосрочном периоде, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов рассчитывает на развитие повышательного движения индекса МосБиржи на этой неделе.

Индекс МосБиржи прибавил 2,2% с начала года и отыграл падение первой половины декабря при традиционно невысокой торговой активности ввиду длинных новогодних праздников. Сильное падение нефтяных котировок ограничило, в условиях стабильного рубля, спрос на акции сырьевых компаний, в первую очередь "фишки" нефтегазового сектора. Однако покупки сместились во внутренние секторы. Финансовый сектор с начала года смотрится ощутимо лучше индекса МосБиржи, отражая веру инвесторов в неизбежность скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, способного поддержать финансовые показатели и сохранить долгосрочную привлекательность дивидендного профиля ключевых его представителей.

Индекс МосБиржи выглядит способным в ближайшие дни продолжить рост в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также финпоказатели и дивидендные перспективы большинства ключевых "фишек". Внешних конъюнктурных препятствий сценарию роста также пока не наблюдается, а потенциал отката нефтяных котировок выглядит весьма ограниченным. Целевым ориентиром по индексу МосБиржи во вторник видится 3150-3200 пунктов, считает Локтюхов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабеющая нефть будет мешать росту рынка акций.

Новый год начался неплохо для отечественных инвесторов: за все прошедшие малоликвидные сессии индекс МосБиржи подрос на 2%. Обычно первая половина января характеризуется ростом рынка акций, чему способствует реинвестирование промежуточных дивидендов и годовых премий и бонусов, а также формирование средне- и долгосрочных портфелей, отмечает эксперт.

Из негативных моментов стоит отметить решение Саудовской Аравии снизить цены для всех своих получателей нефти на $1,5-2 за баррель из-за слабого спроса. На этой информации нефть упала на 3%, а во вторник пытается стабилизироваться. Сейчас котировки Brent находятся на поддержке $76 за баррель, пробой которой поставит целью снижение к более сильной преграде $72. Но причин для просадки котировок под эту отметку пока не видно считает Антонов.

В таких условиях более интересной видится покупка акций банков, которые были намного сильнее рынка в начале года. В частности, ВТБ (MOEX: VTBR) за прошедшие дни 2024 года взлетел почти на 10%. Однако среднесрочно более привлекательно выглядят Сбер и Совкомбанк (MOEX: SVCB), полагает эксперт.

Во вторник Банк России начинает отложенные в прошлом году продажи валюты. До 12 января регулятор будет вбрасывать в рынок юаней на 0,9 млрд руб. в день в эквиваленте, а потом объем валютных интервенций чуть снизится. Стоит ожидать увеличения притока валюты и от экспортеров, которые в новогодние каникулы продолжали отгружать свою продукцию на внешние рынки, но валюты продавали мало из-за выходных и низкой ликвидности рынка. К этому стоит добавить, что январь-март всегда являются плохими месяцами для ритейлеров, которые в основном сбрасывают прошлогодние запасы. Поэтому спрос на валюту с их стороны обещает снизиться. Все это свидетельствует в пользу укрепления курса российской валюты в первый месяц года, считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,6-2,2% во главе с Nasdaq на фоне снижения доходности 10-летних US Treasuries, которые опустились до 4,0% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%.

В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 57%, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia прибавил 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng завершает день без изменений), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,02-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,3%).

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после рекордного с ноября падения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,7 за баррель (+0,8% и -3,4% накануне), февральская цена WTI - $71,2 за баррель (+0,6% и -4,1% в понедельник).

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. б/с в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+13,3% и +7,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,3%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,22 млрд рублей (из них 2,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти", 1,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 785,14 млн рублей на акции ВТБ).