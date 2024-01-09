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Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти сохраняет потенциал роста к $78/барр. - банк "Санкт-Петербург"
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09 января 2024 года 11:27
Цена нефти сохраняет потенциал роста к $78/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста к $78 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в новом году пока остаются на относительно низких уровнях. Опасения более слабого спроса на "черное золото" вкупе с высоким предложением нефти (в первую очередь со стороны США) продолжают оказывать давление на котировки. В то же время геополитические риски играют на стороне нефтяных цен. В целом у котировок остается потенциал к росту к $78 за баррель, чему может способствовать анонс дополнительного стимулирования экономики Китая", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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