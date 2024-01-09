Цена нефти сохраняет потенциал роста к $78/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста к $78 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в новом году пока остаются на относительно низких уровнях. Опасения более слабого спроса на "черное золото" вкупе с высоким предложением нефти (в первую очередь со стороны США) продолжают оказывать давление на котировки. В то же время геополитические риски играют на стороне нефтяных цен. В целом у котировок остается потенциал к росту к $78 за баррель, чему может способствовать анонс дополнительного стимулирования экономики Китая", - отмечают эксперты в комментарии.

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