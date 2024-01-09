Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 90 руб./$1 в январе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль обладает потенциалом закрепления ниже 90 руб./$1 в январе текущего года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары на текущей неделе, вероятно, не опустится существенно ниже 90 руб./$1. Впрочем, со следующей недели объемы продаж валюты Банком России могут существенно вырасти - помимо нерегулярных операций, анонсированных ранее ЦБ, этому будет способствовать снижение регулярных покупок валюты из-за более низких цен на нефть. На этом фоне и в связи с сезонными факторами в январе у курса USD/RUB есть потенциал закрепиться ниже 90 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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