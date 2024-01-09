Вероятны умеренные покупки на коротком и среднесрочном участках кривой ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятны умеренные покупки на коротком и среднесрочном участках кривой рублевых гособлигаций на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходность краткосрочных и среднесрочных ОФЗ с начала года скорректировалась вверх на 2-9 б.п. (12,87% по годовым госбумагам и 11,77% по 5-летним) Одним из факторов являются опасения сохранения повышенной продуктовой инфляции в начале года. Вместе с тем доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 15 б.п. (до 11,71% годовых), что говорит о сохранении долгосрочных ожиданий по снижению ставки, - пишет эксперт в обзоре. - На текущей короткой неделе ожидаем сохранения невысокой торговой активности. Однако при попытках укрепления рубля к уровню 90 руб./$1 на фоне возвращения на рынок экспортеров стоит ожидать умеренных покупок на коротком и среднесрочном участке кривой".

"На следующей неделе возобновятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ - план на I квартал составляет 800 млрд руб. С учетом погашения выпуска серии 26233 на 340 млрд руб. объем нетто размещений относительно небольшой - 460 млрд руб. или около 42 млрд руб. за аукцион. Однако это будет сдерживать дальнейшее снижение доходностей длинных госбумаг - ожидаем консолидацию 10-летки в диапазоне 11,7-11,9% годовых", - указывает Грицкевич.

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