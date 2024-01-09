Вероятно укрепление рубля до 90-91 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровней 90-91 руб./$1 на торгах во вторник, считают в Центре аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться. Этому должны способствовать фундаментальные факторы - сокращение объемов импорта на фоне сезонности и высокой ключевой ставки, возврат экспортеров на рынок после праздников, а также продажи валюты Банком России", - указывают аналитики в комментарии.

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