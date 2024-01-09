Рубль, скорее всего, будет укрепляться в январе - "Алор Брокер"

Вероятно укрепление курса российской валюты в первый месяц текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль начал новый год с попытки ослабления, но сильное сопротивление на уровне 92,5 руб./$1 остановило этот процесс. Во вторник Банк России начинает отложенные в прошлом году продажи валюты. До 12 января регулятор будет вбрасывать в рынок юаней на 0,9 млрд руб. в день в эквиваленте, а потом объем валютных интервенций чуть снизится, - отмечает эксперт в комментарии. - Стоит ожидать увеличения притока валюты и от экспортеров, которые в новогодние каникулы продолжали отгружать свою продукцию на внешние рынки, но валюты продавали мало из-за выходных и низкой ликвидности рынка. К этому стоит добавить, что январь-март всегда являются плохими месяцами для ритейлеров, которые в основном сбрасывают прошлогодние запасы. Поэтому спрос на валюту с их стороны обещает снизиться. Все это свидетельствует в пользу укрепления курса российской валюты в первый месяц года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.