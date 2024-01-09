Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе на фоне снижения доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%. В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на аналогичную величину. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,25%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%. Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $76,01 за баррель, что на 0,14% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на 3,4%, до $76,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,3% и составили $70,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 4,1%, до $70,77 за баррель.

Падение цен на нефть аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 декабря снизилась в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,037 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,26% и составил 106,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 874,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,67%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+1,5%) и "Норникель БО-001P-01" (+0,81%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-2,7%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,92%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,85%).

Активность торгов на рынке рублевых корпоративных облигаций в период новогодних каникул (3, 4, 5 и 8 января) традиционно была крайне низкой - дневной объем торгов на Московской бирже в первые дни нового года находился в диапазоне 0,9-1,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций по итогам четырех торговых дней продемонстрировали умеренный рост. Индекс IFX-Cbonds-P 8 января достиг 106,45 пункта (+0,39% с начала года), а индекс полной доходности IFX-Cbonds - 879,78 пункта (+0,58%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-11 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 22 декабря. Объем размещения по итогам маркетингам был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Размер премии к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,82% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) 10 января начнет размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-347 объемом 5 млрд рублей и выпуска полугодовых облигаций серии Б-1-350 объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения ценных бумаг станет наиболее ранняя из следующих дат: 21 февраля 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4-го купонов годовых облигаций составит 14,5% годовых, 1-2-го купонов полугодовых бондов - 15,2% годовых. Купоны по займам квартальные. Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 16,33% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 21-го купона облигаций 1-й серии на уровне 19,45% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.