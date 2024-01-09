.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Чистый экспорт в структуре ВВП РФ в 3-м квартале снизился до 5,3% - Росстат
Росстат сохранил оценку роста экономики РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%. Вместе с тем Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%. Оценка роста экономики в 2021 году повышена до 5,9% с 5,6%
 
До 2030 года в экономике РФ добавится 2 млн рабочих мест
Рынок труда соискателя, который сформировался в 2023 году, продолжит развитие. При этом в перспективе до 2030 года в экономике добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим. Такой прогноз дал "Известиям" генеральный директор ВНИИ труда...
 
Темпы роста рынка микрофинансирования сохранятся на уровне 15–20%
Общий портфель займов микрофинансового рынка по итогам 2023 года вырастет примерно на 20% (вместо прогнозированных ранее 10-15%), достигнув 440 млрд руб., полагают аналитики "Эксперт РА". Сами микрофинансисты еще более оптимистичны, говоря о 450-480...
 
Доля инвестиций НПФ в акции уже 10 лет не превышает 4%
а последнее десятилетие, с 2013 по 2022 г., доля инвестиций российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции не превышает 4%, говорится в исследовании сотрудников лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных...
 
09 января 2024 года 09:49

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе на фоне снижения доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%. В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на аналогичную величину. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,25%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%. Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $76,01 за баррель, что на 0,14% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на 3,4%, до $76,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,3% и составили $70,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 4,1%, до $70,77 за баррель.

Падение цен на нефть аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 декабря снизилась в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,037 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,26% и составил 106,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 874,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,67%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+1,5%) и "Норникель БО-001P-01" (+0,81%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-2,7%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,92%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,85%).

Активность торгов на рынке рублевых корпоративных облигаций в период новогодних каникул (3, 4, 5 и 8 января) традиционно была крайне низкой - дневной объем торгов на Московской бирже в первые дни нового года находился в диапазоне 0,9-1,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций по итогам четырех торговых дней продемонстрировали умеренный рост. Индекс IFX-Cbonds-P 8 января достиг 106,45 пункта (+0,39% с начала года), а индекс полной доходности IFX-Cbonds - 879,78 пункта (+0,58%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-11 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 22 декабря. Объем размещения по итогам маркетингам был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Размер премии к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,82% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) 10 января начнет размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-347 объемом 5 млрд рублей и выпуска полугодовых облигаций серии Б-1-350 объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения ценных бумаг станет наиболее ранняя из следующих дат: 21 февраля 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4-го купонов годовых облигаций составит 14,5% годовых, 1-2-го купонов полугодовых бондов - 15,2% годовых. Купоны по займам квартальные. Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 16,33% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 21-го купона облигаций 1-й серии на уровне 19,45% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 января 2024 года 14:56
Банк России снизит ставку в 1П24 один раз на 100 б.п. - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку в 1П24 один раз на 100 б.п. на заседании 7 июня или 26 июля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "ЦБ в базовом прогнозе ждет ключевую ставку в среднем за год в диапазоне 12,5 - 14,5%, - пишут эксперты. - Если посмотреть на значения ставки...    читать дальше
.
09 января 2024 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $400
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $400 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,7%, стоп-приказ: $358, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания готовит обновление линейки...    читать дальше
.
09 января 2024 года 14:15
Индекс Мосбиржи может вновь подняться ближе к 3300п - "КИТ Финанс Брокер"
Индекс Мосбиржи может вновь подняться ближе к 3300 пунктам на фоне поддержки фондового рынка реинвестированием дивидендов, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Российский фондовый рынок в 2023 году на фоне ослабления рубля и растущих цен на нефть показывал положительную...    читать дальше
.
09 января 2024 года 13:47
Вероятно укрепление рубля до 90 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс
Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшее время, при этом в долларе, евро, юане вскоре могут быть переписаны осенние минимумы 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Во вторник на рынок вернутся основные игроки и объемы должны возрасти,...    читать дальше
.
09 января 2024 года 13:18
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг Fix Price
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг Fix Price в ожидании возобновления выплаты дивидендов и ускорения роста выручки, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Мы считаем объявленные изменения в составе акционеров эмитента нейтральными: крупнейшим...    читать дальше
.
09 января 2024 года 12:52
Ситуация на рынке золота пока выглядит довольно устойчиво - "Финам"
Ситуация на рынке золота пока выглядит довольно устойчивой, факторов для возобновления роста цены достаточно много, в том числе эскалация ситуации на Ближнем Востоке и грядущие выборы на Тайване. говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Технически цена на драгметалл находится...    читать дальше
.
09 января 2024 года 12:19
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Магнита и ГК Самолет
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Магнита" и ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Совет директоров эмитента одобрил новую программу обратного выкупа на 2024 год объемом до 10 млрд рублей (предыдущая программа завершилась 31 декабря...    читать дальше
.
09 января 2024 года 11:53
Вероятный диапазон торгов нефти в 1П24 - $70-85/барр. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятный диапазон торгов нефти марки Brent в первом полугодии текущего года составляет $70-85 за баррель, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С точки зрения ценообразования на рынок нефти в первом полугодии 2024 года основное действие будут оказывать ряд факторов: ОПЕК+, добыча в США, покупки...    читать дальше
.
09 января 2024 года 11:36
Динамика российских акций утром смешанная из-за укрепления рубля и слабости нефти
Москва. 9 января. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля и слабости нефти; в лидерах отката выступают бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2023 года.    читать дальше
.
09 января 2024 года 11:27
Цена нефти сохраняет потенциал роста к $78/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста к $78 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в новом году пока остаются на относительно низких уровнях. Опасения более слабого спроса на "черное золото" вкупе с высоким предложением нефти (в первую...    читать дальше
.
09 января 2024 года 10:47
Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 90 руб./$1 в январе - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары доллар/рубль обладает потенциалом закрепления ниже 90 руб./$1 в январе текущего года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс пары на текущей неделе, вероятно, не опустится существенно ниже 90 руб./$1. Впрочем, со следующей недели объемы продаж валюты Банком России...    читать дальше
.
09 января 2024 года 10:26
Вероятны умеренные покупки на коротком и среднесрочном участках кривой ОФЗ на текущей неделе - ПСБ
Вероятны умеренные покупки на коротком и среднесрочном участках кривой рублевых гособлигаций на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Доходность краткосрочных и среднесрочных ОФЗ с начала года скорректировалась...    читать дальше
.
09 января 2024 года 10:11
Вероятно укрепление рубля до 90-91 руб./$1 во вторник - ПСБ
Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровней 90-91 руб./$1 на торгах во вторник, считают в Центре аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться. Этому должны способствовать...    читать дальше
.
09 января 2024 года 09:57
Рубль, скорее всего, будет укрепляться в январе - "Алор Брокер"
Вероятно укрепление курса российской валюты в первый месяц текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль начал новый год с попытки ослабления, но сильное сопротивление на уровне 92,5 руб./$1 остановило этот процесс. Во...    читать дальше
.
09 января 2024 года 09:43
Вероятен подъем индекса Мосбиржи на текущей неделе - ПСБ
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в ближайшие дни в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также финансовым показателям и дивидендным перспективам большинства ключевых акций, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.