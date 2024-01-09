Вероятен подъем индекса Мосбиржи на текущей неделе - ПСБ

Вероятен подъем индекса Мосбиржи в ближайшие дни в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также финансовым показателям и дивидендным перспективам большинства ключевых акций, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Внешних конъюнктурных препятствий сценарию роста также пока не видим, считаем, что потенциал отката нефтяных котировок выглядит весьма ограниченным. Ждем заметного повышения торговой активности на рынке на фоне возвращения инвесторов с каникул. Учитывая низкую торговую активность на валютном рынке в первые дни года, рассчитываем и на укрепление рубля. Поэтому локально предпочитаем внутренние сектора, где ждем опережающего рынок роста в "фишках" hi-tech, акциях банков и потребсектора, - указывает эксперт банка. - В сырьевых секторах наиболее идейно пока смотрятся представители чермета. Спрос на ключевые бумаги "нефтянки" скорее будет ограничен крепким рублем, невнятной динамикой на рынке нефти и дивидендными "отсечками". Целевым ориентиром по индексу Мосбиржи на вторник видится диапазон 3150-3200 пунктов".

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