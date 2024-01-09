Ведущие фондовые индексы США в целом смотрят вверх - БКС Экспресс

Ведущие американские фондовые индексы США в целом смотрят вверх, текущая коррекция - возможность для входа в подешевевший рынок с перспективой очередных максимумов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Nasdaq Composite по итогам 2023 года прибавил 45%, индикатор широкого рынка S&P 500 стал выше на 25%. В первые дни января случилась коррекция, в моменте индексы теряли 2-4%, но за понедельник основную часть локального провала удалось нивелировать. Технически откат американского рынка в начале года рассматривается пока не более чем разрядка на фоне сильной перекупленности. Позитивное завершение очередной серии мыльной оперы "шатдаун", приближение момента снижения ключевой ставки ФРС и трендовость рынка предполагают продолжение движения индексов акций вверх. Значит, наблюдаемая коррекция - возможность для входа в подешевевший рынок с перспективой очередных максимумов, - пишет аналитик в обзоре. - Так, для S&P 500 ближайшим ориентиром служит пик 2023 года - чуть выше 4790 пунктов, далее идет исторический максимум января 2022 года у 4820 пунктов. В перспективе зимы может быть достигнута психологическая планка на 5000 пунктов. Высокотехнологичному Nasdaq до своих вершин нужно прибавить еще 8%, и это решаемо, поскольку он наиболее чувствителен к политике изменения процентных ставок в экономике".

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