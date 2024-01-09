Nasdaq прибавил 2,2%

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР во вторник движутся без единой динамики. Цены на нефть слабо растут во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе на фоне снижения доходности гособлигаций.

Доходность десятилетних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4,001% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%.

В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch.

Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59%, по данным CME FedWatch.

Капитализация разработчика противораковых препаратов Harpoon Therapeutics взлетела более чем вдвое по итогам торгов в понедельник на новости о его покупке за $680 млн компанией Merck & Co. (SPB: MRK), акции которой подорожали на 0,1%.

Цена бумаг специализирующейся на медицинских технологиях Axonics выросла на 20,5%. Производитель медоборудования Boston Scientific (SPB: BSX), прибавивший 0,5% в рыночной стоимости, покупает ее примерно за $3,7 млрд.

Акции производителя компьютерной техники Dell Technologies (SPB: DELL) подорожали на 4,6%. JPMorgan повысил их рейтинг до "выше рынка" с "нейтрального".

Рыночная стоимость разработчика облачных платформ и сервисов Twilio Inc. (SPB: TWLO) увеличилась на 6,7% после новостей об уходе его сооснователя Джеффри Лоусона с постов главного исполнительного директора и председателя совета директоров. Некоторые аналитики полагают, что это может создать условия для разделения компании.

Бумаги производителя широкого ассортимента потребительских товаров Newell Brands (SPB: NWL) поднялись в цене на 1,7%. Компания сообщила, что сократит штат примерно на 7% к концу 2024 года.

Капитализация Moderna Inc. (SPB: MRNA) повысилась на 3,9%. Биотехнологическая компания заявила, что в 2023 году выручила $6,7 млрд от продажи товаров. Эксперты, чью среднюю оценку приводит MarketWatch, ожидали показатель на уровне $6,35 млрд. Moderna также подтвердила прогноз выручки на 2024 год в $4 млрд.

Цена бумаг канадского производителя и ритейлера спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) увеличилась на 0,1%. Он повысил прогноз выручки на четвертый квартал 2023 финансового года до $3,17-3,19 млрд с $3,14-3,17 млрд, чистой прибыли на акцию - до $4,96-5 с $4,85-4,93.

В свою очередь, выпускающая десятки тысяч различных товаров 3M Co. (SPB: MMM) планирует через пять лет свернуть свою пенсионную программу для американских сотрудников, не входящих в профсоюзы, и перейти на более гибкие традиционные пенсионные планы 401(k). Рыночная стоимость компании повысилась на 0,3%.

Между тем давление на рынок акций оказала новость о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты этих самолетов в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

Как сообщалось, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда в минувшую пятницу после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Boeing Co. (SPB: BA) заявила, что во вторник проведет специальное заседание для обсуждения мер по обеспечению безопасности полетов в ответ на инцидент. Ее акции подешевели на 8%. Бумаги Alaska Air Group (SPB: ALK) снизились на 0,2%, поставщика фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR) - на 11,1%.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) потеряли в цене 0,8%. Банк рассчитывает зафиксировать в четвертом квартале 2023 года неденежные расходы в размере $1,6 млрд в связи с ожидаемой сменой референсной ставки, к которой привязаны выплаты процентов по кредитам.

Dow Jones Industrial Average повысился в понедельник на 0,58% и достиг 37683,01 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 1,41% - до 4763,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,2% и составил 14843,77 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник движутся без единой динамики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 1,1%.

Котировки акций технологических компаний повышаются, в том числе Advantest - на 5,7%, Disco Corp. - на 4,4%, Sharp - на 2,3%, Keyence - на 2,4%, Hitachi - на 3,9%. Также дорожают бумаги производителя игровых приставок Nintendo - на 4,5%, интернет-компании Rakuten Group - на 4,7%, ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 1,6%.

Между тем снижаются котировки акций автопроизводителей Nissan Motor (-0,3%) и Toyota Motor (-0,8%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (-3,8%), Nippon Yusen K.K. (-2,2%) и Mitsui O.S.K. Lines (-2,1%), нефтяной Inpex Corp. (-1,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на аналогичную величину.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя компьютеров Lenovo, подорожавшие на 5,1%, а также автодилера Zhongsheng Group - на 4%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,4%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,4%.

Между тем дешевеют бумаги ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 4% и 0,8% соответственно, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,4%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2,2%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,25%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co. ушла вниз на 2%. Операционная прибыль крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов в четвертом квартале упала на 35% и составила около 2,8 трлн вон ($2,13 млрд) по сравнению с 4,31 трлн вон за аналогичный период 2022 года, говорится в предварительной отчетности.

Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 3,797 трлн вон.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto увеличились на 0,6% и 0,3% соответственно. Стоимость производителя алюминия Alumina Ltd взлетела на 7,7%, золотодобывающей Falcon Metals - на 4,2%.

В то же время бумаги нефтепроизводителей Woodside Energy и Santos подешевели на 0,4% и 0,3% соответственно.

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года.

При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть слабо поднимаются утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $76,3 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $2,64 (3,4%), до $76,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,05 (0,07%) и составили $70,82 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $3,04 (4,1%), до $70,77 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

"Когда ведущий производитель нефти вроде Саудовской Аравии предлагает скидки, это либо говорит об опасениях по поводу ослабления спроса, либо является попыткой помешать другим странам, включая США, отнять долю рынка, - написал старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос. - В любом случае, это медвежий сигнал для энергетического рынка".

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.