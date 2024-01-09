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09 января 2024 года 09:10
Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - БКС Экспресс
Возможен дальнейший подъем индекса Мосбиржи на торгах во вторник в рамках консолидации последних месяцев в диапазоне 3000-3300 пунктов, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Альберта Короева. "Российский рынок акций начал год достаточно неплохо. Индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, притом что цены на нефть относительно декабря немного снизились. Мы отмечали, что статистически в январе рынок преимущественно растет - почти в 3/4 случаев индекс Мосбиржи имел положительную доходность за месяц. Поддержку оказывает фактор реинвестирования дивидендов крупных корпораций ("ЛУКОЙЛа", "ФосАгро", "Норникеля", "Газпром нефти"). Прошла отсечка по "Татнефти", впереди на неделе еще несколько закрытий реестров по Т+1, в частности "Роснефти" и "Магнита", - указывает аналитик. - Вторник - первый полноценный торговый день в новом году после официальных выходных. Можно ожидать рост активности инвесторов. Индекс Мосбиржи в понедельник обновил месячные максимумы. Сопротивление на уровне 3150 пунктов было пробито, что позволяет рассчитывать на дальнейший подъем в рамках консолидации последних месяцев в диапазоне 3000-3300 пунктов. Возможно, активность продавцов усилится уже на подходе к 3240-3250 пунктам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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