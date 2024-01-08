Рынок акций РФ начал постновогоднюю неделю с роста к 3160п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля

Москва. 8 января. Рынок акций РФ начал постновогоднюю неделю с роста на фоне подросшей фондовой Европы и ожиданиях притока свежей ликвидности, сдерживающим быков фактором выступила упавшая нефть (Brent откатилась ниже $76 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся в район 3160 пунктов (максимум с начала декабря) во главе с бумагами ВТБ и "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3158,58 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1089,72 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 мск вырос до 91,31 рубля (+0,36 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник продемонстрировал подъем, несмотря на спад нефтяных цен и слабость внешнего фона. Фактором поддержки выступило снижение рубля. Также мог начать реализовываться спрос инвесторов, отложенный с конца декабря из-за опасений реализации в новогодние праздники какого-либо негатива на рынках или в геополитике.

Внешний фон в понедельник был преимущественно негативным. Волна фиксации прибыли прокатилась по китайским биржам. Нефть Brent понесла очередные потери после решения Саудовской Аравии снизить поставочные цены для Азии на $1,5-2 за баррель. В еврозоне, напротив, появился повод для оптимизма: по предварительным данным, темпы потребительских цен замедлились сильнее ожиданий.

Во вторник интерес будут представлять ноябрьские данные по промышленному производству в Германии и торговому балансу США. "Ожидаем, что с официальным завершением в России новогодних выходных активность торгов на бирже начнет постепенно восстанавливаться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 января - 3085-3185 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в понедельник мировые рынки показывают разнонаправленную динамику. Американские инвесторы в пятницу нейтрально отыгрывали противоречивые данные по рынку труда, которые являются одним из наиболее важных показателей, определяющих политику ФРС. Китайские акции закрыли день в значительном минусе на фоне опасений относительно возможности сохранения дефляции в КНР. В то же время российские акции продолжают рост на небольших объемах, несмотря на снижение цен на нефть.

В США число занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре увеличилось сильнее ожиданий, а безработица оказалась ниже прогноза. С другой стороны, данные за прошлые месяцы уже традиционным образом были пересмотрены в сторону ухудшения, что смутило инвесторов и не позволило рынкам показать более значительный рост. При этом скорое смягчение политики ФРС (в марте) пока что остается базовым сценарием для американского рынка.

Индекс Мосбиржи традиционно в начале января показывает сезонно сильную динамику на фоне притока денежных средств на ИИС и использования годовых бонусов для инвестиций. При этом многие инвесторы все еще не вернулись к торговле после праздников. Сдерживающим фактором для российского рынка в понедельник выступает нефть, корректирующаяся вниз после сокращения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии.

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торговались с дивидендами (35,2 руб.), доходность выплат может составить 4,9%.

На дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами 3000 и 3300 пунктов. При этом ближайшим уровнем поддержки является отметка 3100 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступает уровень 3180 пунктов, считает Кауфман.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, нефть дешевеет на фоне снижения Саудовской Аравией цены Arab Light на $1,5-2 за баррель для азиатских рынков. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует сбавить цены на февральские фьючерсы для Северной Америки, Средиземноморья и Западной Европы, куда она экспортирует меньшие объемы углеводородного сырья.

Данное решение вызвано слабым мировым спросом и желанием удержать азиатских импортеров в преддверии периода, традиционно наступающего в феврале-марте, когда многие нефтеперерабатывающие заводы закрываются на техническое обслуживание. Возможно, данное решение продиктовано стремлением удержать прежних торговых партнеров, которые могут рассматривать вариант покупки российской нефти с дисконтом, полагает аналитик.

С начала 2024 года волатильность котировок Brent пока остается невысокой, нефть торгуется в узком коридоре шириной всего $3, а при текущем снижении цены вернулись только в середину этого диапазона, поэтому движение можно назвать незначительным. Однако большие риски для мировых цен на нефть наблюдаются в высокой вероятности перебоев поставок сырья через Красное море из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку торговые суда и танкеры все еще подвержены атакам, считает эксперт.

Если геополитическая ситуация в регионе накалится, это может подтолкнуть североморскую нефть Brent к отметке $83 за баррель, полагает Чернов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с праздником - День совершеннолетия, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), однако подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,2-0,7%) и плюсуют США (S&P500 и Nasdaq к 18:50 мск выросли на 0,6-1,3%, Dow просел на 0,1%).

Давление на рынки акций ранее оказал пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 1%.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем также прогнозировали уменьшение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Между тем сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре увеличился до 96,4 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение составило 94 пункта, а не 93,8 пункта, как сообщалось ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. В этот же день будет обнародован отчет о динамике внешней торговли в КНР за минувший месяц.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили снижение.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $76,28 за баррель (-3,1% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $71,1 за баррель (-3,7% и +2,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3%, отмечает Market Watch. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+20,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+17%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+15,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+12,9% и +14,5% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+11,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+9,8%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,1%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-1,7%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,6%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,54 млрд рублей (из них 5,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 3,37 млрд рублей на акции ВТБ).