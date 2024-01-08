Рубль умеренно подешевел в понедельник на фоне упавшей нефти и пониженной активности торгов

Москва. 8 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне заметно упавшей нефти и пониженной активности торгов.

Курс доллара США составил 91,1525 руб./$1 в 19:00 мск, что на 20,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,015 руб./EUR1, подорожав на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,7 копейки - до 95,14 рубля. Курс китайского юаня подрос на 6,1 копеек - до 12,711 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 15:30 мск) 8 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в понедельник на 1,46 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 82,31 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной снижения валютного курса рубля по итогам торгов 8 января стало резкое падение нефтяных котировок, произошедшее в начале новой недели. Свою негативную роль сыграла и нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала из-за переоценки глобальными инвесторами сроков начала и глубину прогнозируемого в текущем году смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке оставалась пониженной из-за официального выходного дня в России.

Нефть усилила падение вечером в понедельник, отыгрывая новости о снижении цен Саудовской Аравией. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $75,95 за баррель, что на 3,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 4,15%, до $70,75 за баррель.

Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила накануне госкомпания Saudi Aramco. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года. Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.

По мнению аналитиков, на которых ссылается Financial Times, действия Эр-Рияда отражают как ослабление глобального спроса, так и значительный рост предложения со стороны США.

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики ФРС и новости компаний. Шансы на то, что Федрезерв снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют сейчас около 61% против более 90% в конце прошлого года, по данным CME FedWatch. В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре, которые могут повлиять на решения ФРС. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%.

Исключать возможность дальнейшего подъема базовой ставки нельзя, заявила в субботу президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. "Если мы не будем поддерживать в достаточной мере жесткую политику, инфляция может вновь усилиться, а прогресс, которого мы уже достигли, будет сведен на нет", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в рамках ежегодных заседаний Американской экономической ассоциации и Международной ассоциации банковского дела, экономики и финансов.

Давление на американский рынок акций также оказывает новость о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты этих самолетов в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

Как сообщалось, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда в минувшую пятницу после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал.

Boeing заявил, что во вторник проведет специальное заседание для обсуждения мер по обеспечению безопасности полетов в ответ на инцидент. Акции компании дешевеют на 9% на торгах в понедельник.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, стоимость доллара США на международном валютном рынке Forex начинает год с роста. "Индекс доллара DXY (соотношение американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) с начала 2024 года вырос на 1,09%, - констатирует эксперт. - По отношению к евро доллар подорожал с начала года на 0,95%, к японской йене - на 2,64%, к российскому рублю - на 0,85%. Главным фактором укрепления доллара является изменение ожиданий аналитиков по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Согласно данным об открытом интересе с Чикагской товарной биржи, денежные рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки на ближайшем заседании Федрезерва США в 4,7%, хотя еще в пятницу ее оценивали в 6,2%, а в последний торговый день 2023 года - и вовсе в 17,6%".

По мнению Чернова, улучшение макроэкономических показателей по рынку труда в США указывает на то, что он все еще "перегрет". Низкий уровень безработицы ведет к дефициту на рынке труда и, как следствие, к росту заработных плат, что уже в свою очередь является одним из основных факторов разгона инфляции. На взгляд эксперта, пока речь не идет о том, что инфляция снова начнет повышаться, но снижение темпов ее роста будет медленнее, чем ожидалось, а потому и смягчение монетарной политики ФРС может начаться позднее.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику ФРС. Количество рабочих мест в декабре увеличилось на 216 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс.). Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в понедельник не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 11,92 копейки по отношению к 5 января и составил 91,0252 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $190,138 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 8 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 6,48 копейки по отношению к пятнице и составил 99,5884 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR40,265 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.