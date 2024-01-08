Стоимость доллара США на международном валютном рынке начинает год с роста - Freedom Finance Global

Стоимость доллара США на международном валютном рынке начинает год с роста, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Индекс доллара DXY (соотношение американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) с начала 2024 года вырос на 1,09%, - констатирует эксперт. - По отношению к единой европейской валюте американский доллара подорожал с начала года на 0,95%, к японской йене на 2,64%, а к российскому рублю на 0,85%. Главным фактором укрепления доллара в текущем году является изменение ожиданий аналитиков по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Согласно данным об открытом интересе с Чикагской товарной бирже, денежные рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки на следующем заседании Федрезерва США в 4,7%, хотя еще в пятницу ее оценивали в 6,2%, а в последний торговый день прошлого года и вовсе в 17,6%".

По мнению Чернова, улучшение макроэкономических показателей по рынку труда в США указывает на то, что он все еще остается "перегрет". Низкий уровень безработицы ведет к дефициту на рынке труда и как следствие, к росту заработных плат, что уже в свою очередь является одним из основных факторов разгона инфляции в стране. На взгляд эксперта, пока речь не идет о том, что инфляция снова начнет расти, но снижение темпов ее роста будет медленнее, чем ожидалось, а потому и смягчение монетарной политики ФРС может начаться позднее.

"В предстоящий четверг выйдут данные по инфляции в США за декабрь, после чего ожидания могут измениться более серьезно, то есть и волатильность котировок американского доллара должна увеличиться. А до четверга никаких значимых публикаций не ожидается, поэтому мы ожидаем стагнацию котировок американского доллара к большинству мировых валют", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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