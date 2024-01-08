Рубль умеренно снижается днем в понедельник на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов

Москва. 8 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастают на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне заметно упавшей нефти и пониженной активности торгов.

Курс доллара США составил 91,335 руб./$1 в 15:00 мск, что на 38,5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,8725 руб./EUR1, подорожав на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 32,3 копейки - до 95,18 рубля. Курс китайского юаня подрос на 6,5 копеек - до 12,715 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения рубля в основных валютных парах в ходе дневных торгов 8 января является как падение нефтяных котировок, так и в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Нефть усилила падение днем в понедельник, трейдеры продолжают оценивать новости о снижении цен Саудовской Аравией. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $76,7 за баррель, что на 2,62% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,86%, до $71,7 за баррель.

Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила накануне госкомпания Saudi Aramco. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года. Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник, гонконгский индикатор завершил в минусе пятую сессию подряд. Биржи Японии были закрыты 8 января в связи с праздником (День совершеннолетия). Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 1,4% по итогам торгов, гонконгский Hang Seng - 1,9%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.

Давление на рынки акций оказал пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62% против более 90% в конце прошлого года.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику ФРС. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс.). Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%. Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

Фьючерс на американский индекс S&P 500 в понедельник днем снижается на 0,07%, что говорит об ухудшении настроений и на фондовом рынке США. Акции Boeing теряют в цене 8,2% на предварительных торгах 8 января после приостановки Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) полетов самолетов 737 MAX 9 из-за пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines. Американский регулятор распорядился временно остановить полеты этих самолетов в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронет примерно 171 самолет 737 MAX 9.

Как сообщалось, самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда в минувшую пятницу после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года. Производитель сообщил, что во вторник проведет специальное заседание для обсуждения мер по обеспечению безопасности полетов в ответ на инцидент.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы также преимущественно снижаются в понедельник днем. Британский FTSE 100 теряет 0,32%, французский CAC 40 - 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,22%, испанский IBEX 35 - 0,16%. И лишь германский фондовый индекс DAX подрастает на 0,08%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре увеличился до 96,4 пункта - максимального уровня с мая, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индекса составило 94 пункта, а не 93,8 пункта, как сообщалось ранее. Индекс доверия в промышленном секторе в декабре повысился до минус 9,2 пункта с минус 9,5 пункта в ноябре, в сфере услуг - до 8,4 пункта с 5,5 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5,7 пункта с минус 7,1 пункта, в строительном секторе - до минус 3,6 пункта с минус 4,4 пункта. Индекс потребительского доверия в еврозоне в прошлом месяце увеличился до минус 15 пунктов с минус 16,9 пункта месяцем ранее.

Отчет министерства экономики Германии, вышедший в понедельник, показал увеличение объема заказов промышленных предприятий ФРГ в ноябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя на 1%. Объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в ноябре увеличился на 3,7% относительно предыдущего месяца - до 131,2 млрд евро. Объем импорта повысился на 1,9%, до 110,8 млрд евро.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.