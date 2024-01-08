"Мои Инвестиции" понизили оценку перспектив акций компаний транспортного сектора РФ в 2024г до нейтральной

"Мои Инвестиции" понизили оценку перспектив акций компаний транспортного сектора РФ в 2024 году с позитивной до нейтральной, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой и Дмитрия Овчинникова.

"Мы ожидаем в 2024 году снижения ставок на морские и железнодорожные перевозки, что приведет к снижению финансовых показателей компаний относительно пиковых уровней 2023 года. Меняем наш взгляд на сектор с позитивного на нейтральный", - пишут эксперты.

Ставки фрахта на транспортировку нефти и нефтепродуктов продолжат корректироваться после рекордных уровней прошлого года, прогнозируют стратеги. Они ждут снижения финансовых показателей морских перевозчиков с пиковых значений 2023 года. Также Сахнова и Овчинников рассчитывают на снижение ставок на железнодорожные перевозки за счет восстановления перевозок через порты северо-запада.

"Основным драйвером отрасли авиаперевозок станет восстановление объемов перевозок на международных линиях, - указывают аналитики телеграм-канала. - В конце 2023 года авиакомпании завершили страховое урегулирование сразу по 92 самолетам, которые теперь могут быть использованы для полетов за границу. Нейтрально смотрим на акции "Аэрофлота": сокращается господдержка, нормализуются доходности на международных направлениях".

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