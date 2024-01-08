Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3100п индекса Мосбиржи - "Финам"

Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3100 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Сергея Кауфмана.

Российский фондовый рынок в первой половине дня понедельника демонстрировал положительную динамику, отмечает эксперт. Индекс Мосбиржи традиционно в начале января показывает сезонно сильную динамику на фоне притока денежных средств на ИИС и использования годовых бонусов для инвестиций. При этом объём торгов пока что остаётся на пониженном уровне - многие инвесторы всё ещё не вернулись к торговле после праздников. Кауфман отметил также, что сдерживающим фактором для российского рынка сегодня выступают цены на нефть, корректирующиеся почти на процент после снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии.

"На дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3000 и 3300 пунктов, - указывает аналитик. - При этом ближайшим уровнем поддержки является отметка 3100 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступаем уровень 3180 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.