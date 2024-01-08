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08 января 2024 года 12:30

Рынок акций РФ утром продолжил рост и превысил 3150п по индексу МосБиржи, невзирая на внешний пессимизм

Москва. 8 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост по большинству рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля, невзирая на пессимизм на внешних фондовых и нефтяных площадках (Brent опустилась ниже $78 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3150 пунктов, обновив максимум с начала декабря. В лидерах роста выступают бумаги ВТБ и "Сургутнефтегаза".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3151,65 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1090,08 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 91,07 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,7% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, неделя на рынках акций начинается с осторожности азиатских инвесторов, что частично обусловлено национальным праздником в Японии и тенденцией к снижению на китайских рынках. Падение процентных ставок по 10-летним гособлигациям Китая до уровня, не наблюдавшегося на протяжении четырех лет, ясно сигнализирует об опасениях инвесторов по поводу экономических перспектив страны и предполагаемой потребности в экономических стимулах.

Цены на нефть возобновили снижение после того, как Саудовская Аравия установила для Азии наиболее низкие цены за последние 27 месяцев, что, по всей видимости, является попыткой урегулировать потенциальные проблемы с поставками через Красное море, считает эксперт.

Важнейшей темой этой недели является инфляция, и внимание инвесторов будет приковано к обновлениям индексов потребительских цен в США и Китае, а также к показателям из Токио, которые обычно считаются референсом для всей японской экономики. Ожидается, что базовый уровень инфляции в Токио окажется близким к 2,1%, стремясь к целевому показателю Банка Японии, что позволит поддержать нынешнюю мягкую монетарную политику на ближайшем заседании 23 января, полагает Кабаков.

Предварительные данные показывают, что инфляция в Китае снижается более медленными темпами, чем ранее, что указывает на отсутствие ценового давления со стороны производителей. В Соединенных Штатах ожидается, что базовая инфляция вырастет на 0,2% за месяц и замедлит годовой рост до 3,8%, что является самым низким показателем с середины 2021 года.

На корпоративном уровне инвесторы ожидают старта сезона отчетности за IV квартал 2023 г. Особое внимание на текущей неделе будет уделено крупным банкам, таким как JPMorgan Chase и Citigroup, которые в пятницу откроют сезон финансовых отчетов, напомнил представитель "Финама".

В США в пятницу индексы акций прибавили 0,1-0,2%, Nasdaq (+0,1%) вырос впервые за 6 сессий.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 170 тыс. Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Темпы роста средней почасовой оплаты труда в прошлом месяце ускорились до 4,1% в годовом выражении с 4% в ноябре и превысили прогнозы рынка (+3,9%).

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 61% против более 90% в конце прошлого года.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,4%).

Давление на рынки акций оказывает пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 1%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. В этот же день будет обнародован отчет о динамике внешней торговли в КНР за минувший месяц.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также снижаются после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $77,91 за баррель (-1,1% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $72,89 за баррель (-1,3% и +2,2% в пятницу).

Снижению нефтяного рынка в понедельник способствует информация о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания Saudi Aramco.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3%, отмечает Market Watch. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+19,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+14,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+12,5% и +13,3% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,8%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+6,9%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-1,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,05 млрд рублей (из них 1,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,23 млрд рублей на бумаги ВТБ и 871,04 млн рублей на акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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