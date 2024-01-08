Вероятен умеренный рост рынка акций РФ в понедельник на фоне невысокой торговой активности - "Цифра брокер"

Рынок акций РФ в понедельник, скорее всего, продемонстрирует умеренный рост на фоне невысокой торговой активности, говорится в комментарии аналитиков "Цифры брокер".

"Первая в этом году торговая неделя на Мосбирже завершилась спокойно. В пятницу сохранялись пониженные объемы торгов на уровне 25,4 млрд руб. по сравнению со среднедневными объемами около 60 млрд руб. в обычные дни. Основной индекс Мосбиржи практически не изменился, повысившись на 0,01%, до 3136,37 пункта. Индекс РТС вырос на 0,48%, до 1087,35 пункта. В понедельник утром настроения на мировых рынках негативные: китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,1%. Нефть марки Brent торгуется ниже $78 за баррель, рубль слабеет. Тем не менее мы не ожидаем существенных изменений в российских индексах, пока на восстановятся объемы торгов", - пишут аналитики.

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