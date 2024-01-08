Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq вырос впервые за 6 сессий. Азиатские фондовые индексы снижаются, биржи Японии закрыты. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $77,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite вырос впервые за шесть сессий.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 170 тыс.

Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Темпы роста средней почасовой оплаты труда в прошлом месяце ускорились до 4,1% в годовом выражении с 4% в ноябре и превысили прогнозы рынка (+3,9%).

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

"Отчет Минтруда по безработице говорит в пользу мнения о том, что ФРС будет опускать ставку медленнее, чем ожидает рынок", - считают эксперты BNP Paribas Карл Рикадонна и Энди Шнайдер, мнение которых приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62%.

Капитализация Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. увеличилась на 0,3% по итогам торгов. Компания сообщила, что спишет стоимость калифорнийских активов на сумму $2,4-2,6 млрд. Списания касаются, главным образом, операций Exxon на морском нефтегазовом месторождении Санта-Инес, работы на котором были приостановлены в 2015 году после разлива нефти, а также связанных с ним предприятий в штате Калифорния. Они будут отражены в отчетности за четвертый квартал 2023 года.

Стоимость бумаг Constellation Brands (SPB: STZ) выросла на 2,2%. Американский производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года на 9%, выручку - на 1%. Скорректированная прибыль компании оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка не оправдала прогнозов. Constellation Brands ухудшила прогноз чистой прибыли на весь текущий фингод.

Цена акций Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. поднялась на 9,6%. Производитель спортивных тренажеров днем ранее объявил о заключении эксклюзивного партнерства с сервисом обмена короткими видео TikTok. Соглашение включает создание специального раздела для Peloton в рамках соцсети и предоставление пользователям TikTok доступа к живым занятиям и записям спортивных упражнений.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 0,2% по итогам торгов. В пятницу стало известно, что компания отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Цена бумаг Palantir Technologies (SPB: PLTR) упала на 1,7% вслед за ухудшением рекомендации для акций поставщика решений для работы с большими данными до "продавать" с "держать" аналитиками Jefferies.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 25,77 пункта (0,07%) и составил 37466,11 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 8,56 пункта (0,18%) - до 4697,24 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 13,77 пункта (0,09%) и составил 14524,07 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62% против более 90% в конце прошлого года.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 1,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. В этот же день будет обнародован отчет о динамике внешней торговли в КНР за минувший месяц.

Настрой инвесторов в отношении китайского рынка акций остается негативным, отмечают аналитики Nomura Group.

"Мы видели ряд сигналов стимулирования экономики КНР за последнее время, однако инвесторов, кажется, не убедили принятые меры", - говорится в обзоре экспертов Nomura.

В числе лидеров снижения в материковом Китае - акции iSoftStone (-7,1%), ZTE Corp. (-4,2%), Wuliangye Yibin (-2,4%), Seres Group (-2,3%) и Kweichow Moutai (-1,2%).

В Гонконге дешевеют акции автопроизводителя Zhongsheng Group (-7%), Wuxi Biologics (-5,6%), Meituan (SPB: 3690) (-4,9%), JD.Com Inc. (SPB: JD) (-4,2%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.

Акции Woodside Energy подешевели на 0,4%, Rio Tinto - на 0,6%, Whitehaven Coal - подорожали на 2%. Котировки бумаг Commonwealth Bank, Macquarie Group и Woolworths Group снизились на 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.

Снижению нефтяного рынка в понедельник способствует информация о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $77,88 за баррель, что на $0,88 (1,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,17 (1,5%), до $78,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,9 (1,22%), до $72,91 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,62 (2,2%), до $73,81 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3%, отмечает Market Watch.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Эти факторы продолжают поддерживать нефтяной рынок, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

"Однако в отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке потенциал роста цен ограничен, учитывая довольно хороший баланс спроса и предложения на рынке в первом полугодии 2024 года", - говорит эксперт.