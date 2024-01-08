Рубль снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 8 января. Доллар США умеренно подрастает, курс китайского юаня стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль снижается к американской валюте на фоне дешевеющей 8 января утром нефти и пониженной активности торгов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,43 руб./$1 (+48 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,74 рубля выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже всего на 1 копейку - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля к доллару США в начале торгов 8 января является как падение нефтяных котировок, так и в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала из-за нового витка противостояния между Китаем и Соединенными Штатами. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 МСК снизилась на 1,07%, до $77,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,14%, до $72,97 за баррель.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают негативную динамику. Китайский индекс CSI 300 теряет в ходе торгов 0,9%, гонконгский Hang Seng упал на 2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,6%, южнокорейский Kospi Composite - на 0,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается 0,07%, что говорит об ухудшении настроений и на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite вырос впервые за шесть сессий. Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс. Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%. Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, отмечают эксперты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается трейдерами в 62%.

Китай ввел санкции против пяти американских компаний за недавние продажи оружия Тайваню и заявил США протест, сообщил в воскресенье МИД КНР. "Соединенные Штаты (...), продавая оружие тайваньскому региону Китая и используя различные предлоги для введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - говорится в заявлении официального представителя МИД.

Он отметил, что такие действия Вашингтона также угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе и серьезно ущемляют законные права и интересы китайских компаний и частных лиц. "Китай заявляет в связи с этим решительный протест и уже сделал США соответствующее представление", - сообщил дипломат.

Китайские власти также приняли решение ввести санкции в отношении пяти американских военных компаний, включая BAE Systems Land and Armament, Aliant Techsystems Operation, AeroVironment (SPB: AVAV), ViaSat, заявили в МИД КНР. Эти меры включают замораживание движимого, недвижимого и других видов имущества в Китае, а также запрет китайским организациям и частным лицам торговать с ними, сотрудничать и осуществлять другую деятельность.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан непоколебима". Он призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", международное право и основные нормы международных отношений, а также прекратить вооружение Тайваня и незаконные односторонние санкции против Пекина. "В противном случае Китай ответит решительным и силовым противодействием", - предупредили в китайском МИД.