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05 января 2024 года 19:52

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом индексов, подешевел Совкомфлот

Москва. 5 января. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" в конце торгов оказала выросшая нефть (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов (максимум за месяц), индекс РТС поднялся к 1090 пунктам на фоне укрепления рубля. Упали в пятницу бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года, лидировали в росте акции "Аэрофлота" и ВТБ без новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3136,37 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1087,35 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,94 рубля (-0,39 рубля), утром курс поднимался выше 91,7 руб./$1.

За первую торговую неделю января индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4% и 1,2% соответственно на фоне роста доллара на 0,58 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+3,5%), ВТБ (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Акции "Совкомфлота" снизились на 3,6%, до 143,5 рубля; выплаты за 9 месяцев составят 6,32 рубля на бумагу.

Также подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели продемонстрировал разнонаправленную динамику "фишек" при слабой активности, индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов.

Котировки нефти выросли, рубль также сохранял склонность к укреплению - доллар откатился ниже 91 руб./$1. Сочетание фундаментальных факторов поддержки - эффекта высоких ставок ЦБ РФ и контроля репатриации и продажи экспортной выручки - усиливаются ожиданиями повышения объемов продаж валюты Центробанком в I квартале. При этом доллар на мировой арене в конце недели также продолжил усиление. На внешних рынках настроения улучшились вечером после выхода статистики в США.

В начале будущей недели активность и обороты торгов на рынке начнут увеличиваться. Важных статданных в понедельник не ожидается. На собрании акционеров TCS Group в этот день обсудят вопрос редомициляции с Кипра в РФ. Также 8 января - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Татнефти" за III квартал 2023 г. Прогноз по индексу МосБиржи на понедельник - 3075-3175 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, в конце первой январской недели мировые фондовые площадки демонстрируют смешанные результаты, поскольку инвесторы не находят четких мотиваторов для уверенного движения рынков. При этом рост геополитической нестабильности на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки.

Инвесторы, которые воспользовались ралли прошлого года, теперь фиксируют прибыли и всматриваются в последние экономические отчеты. Среди прочего, они обращают внимание на заявления главы ФРБ Ричмонда Тома Баркина, который сообщил, что ФРС не задала конкретный план по изменению процентных ставок и будет ориентироваться на актуальную экономическую статистику. По его словам, возможность снижения инфляции до целевых 2% без рецессии увеличивается, но такой сценарий "ни в коем случае не является неизбежным". Также не исключено, что ФРС может пересмотреть ставки в большую сторону, если рост ВВП США превзойдет ожидания. Баркин, имеющий в этом году голос в FOMC, подчеркивает важность гибкого подхода к монетарной политике в ответ на динамично меняющуюся экономическую конъюнктуру, отметила аналитик.

На российском рынке акций РФ в пятницу наблюдалась неоднозначная динамика. В то время как повышение цен на нефть оказывает поддержку российским акциям, укрепление рубля действует как сдерживающий фактор. В ближайшее время металлургическая отрасль может выйти в лидеры по доходности акций, учитывая оптимистичные ожидания относительно мировых цен на сталь на 2024 год, обусловленные экономическими стимулами в КНР, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего канала. Ближайшим уровнем сопротивления выступает значение 3150 пунктов, считает Щукина.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова, статистика о темпах найма в США может определить дальнейший вектор движения рынков.

По данным ADP за декабрь, количество занятых в частном секторе увеличилось до 164 тыс. с ноябрьских 101 тыс. при консенсусе 125 тыс. В пятницу вышли официальные данные Минтруда США, показавшие прирост рабочих мест в декабре на 216 тыс. при консенсус-прогнозе в 160-170 тыс. Общий диапазон оценок показателя составлял 80-225 тыс., и поскольку вышедшие данные близки к верхней границе, первая реакция рынков оказалась негативной, так как сильные статданные свидетельствуют о продолжающемся перегреве рынка труда США.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% на статистике, австралийский ASX Australia опустился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), однако отыграла большую часть дневных потерь Европа (индекс FTSE сократил снижение до 0,1%, CAC 40 и DAX вышли в "плюс" на 0,02-0,03%), растут США (к 18:50 МСК индексы прибавляли 0,3-0,7% во главе с Nasdaq).

Индекс доверия потребителей в Японии в декабре 2023 года повысился до максимальных за два года 37,2 пункта по сравнению с 36,1 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу японское правительство.

Розничные продажи в Германии в ноябре снизились на 2,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад всего на 0,1%.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в декабре выросло на 216 тыс. (ожидался подъем на 170 тыс.), а безработица осталась на уровне 3,7% (ожидался рост до 3,8%). Согласно пересмотренным данным, в ноябре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 173 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре упал до 50,6 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение до 52,6 пункта.

Слабая статистика ISM по деловой активности подогрела ожидания снижения ставки ФРС в марте, в отличие от данных об устойчивости рынка труда США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 70,8% против 62,3% днем ранее и против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили рост и завершают неделю в "плюсе" на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $78,71 за баррель (+1,4% и -0,8% накануне), февральская цена WTI - $73,66 за баррель (+2% и -0,7% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили более 3%. Росту цен способствовали новости о гибели почти сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти, а также акции протеста в Ливии, из-за которых была остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Вышедшие накануне данные Минэнерго США о запасах сырья в стране оказались разнополярными: запасы нефти на неделе 22-29 декабря упали на 5,503 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,73 млн), однако запасы бензина подскочили на 10,9 млн баррелей, а резервы дистиллятов выросли на 10,09 млн баррелей.

Резкий рост запасов бензина и дистиллятов усилил опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы и привел к локальному снижению котировок, однако эксперты отмечают, что данные о запасах в конце года являются более волатильными, чем обычно, и менее показательными.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+14,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+12,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+12,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,8% и +15,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+9% и +6,8% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,2%).

Просели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,82 млрд рублей (из них 3,1 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 2,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,18 млрд рублей на акции "Совкомфлота").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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