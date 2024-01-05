Рубль укрепился в пятницу благодаря растущей нефти и улучшению ситуации на мировых фондовых площадках

Москва. 5 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль укрепился в основных валютных парах благодаря растущей нефти и улучшению ситуации на мировых фондовых площадках.

Курс доллара США составил 90,95 руб./$1 в 19:00 мск, что на 38,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,625 руб./EUR1, подешевев на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 34 копейки - до 94,85 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,6 копейки - до 12,65 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 15:30 МСК) 5 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в пятницу на 1,26 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 43,31 копейки выше официального курса (такая динамика сложилась благодаря заметному росту доллара и евро, зафиксированному 3 января).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам по итогам торгов 5 января благодаря, прежде всего, растущим ценам на нефть. Поддержку нацвалюте во второй половине дня оказало также наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке третий день подряд остается пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть ускорили подъем на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $78,65 за баррель, что на 1,37% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,95%, до $73,6 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%. Росту цен способствовали новости о гибели почти сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти, а также акции протеста в Ливии, из-за которых была остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкий рост запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, что усилило опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы и привело к снижению цен на нефть по итогам торгов в четверг. Эксперты, однако, отмечают, что данные о запасах в конце года являются более волатильными, чем обычно, и менее показательными.

В свою очередь на мировых фондовых площадках в последний день недели наметилось некоторое улучшение ситуации, в частности, американские фондовые индексы перешли к росту на торгах в пятницу, прибавляя к 19:00 мск 0,3-0,7%. Трейдеры оценивают данные по рынку труда. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., говорится в отчете министерства труда страны. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс. Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Более сильные, чем ожидалось, статданные говорят о сохраняющейся устойчивости американского рынка труда, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Это дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой процентной ставки.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре упал до минимальных за 7 месяцев 50,6 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение до 52,6 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 12 месяцев подряд.

По мнению профессора финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олега Шибанова, "интервал 85-90 руб./$1 выглядит для рубля на ближайшее время вполне приемлемым, а диапазон 90-95 руб./$1 - на горизонте до 2026 года. Что касается отношения домохозяйств к доллару, как к объекту инвестиций, то многие домохозяйства уже перевели крупные суммы на зарубежные депозиты. А на внутреннем рынке домохозяйства ведут себя очень рационально: покупают доллар, когда он дешевеет, и продают, когда он дорожает. То есть население стало балансирующим элементом на рынке: в нужные моменты времени компенсирует недостаток или избыток спроса на валюту". "Но при таких высоких рублевых ставках россияне скорее будут склонны к рублевым сбережениям, чем к валютным", - считает Шибанов.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 32,85 копейки по отношению к 4 января и составил 91,1444 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $120,455 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 5 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 48,09 копейки по отношению к четвергу и составил 99,5236 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR27,553 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.