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05 января 2024 года 16:05

Рубль умеренно укрепляется в пятницу днем благодаря растущей нефти, активность торгов низкая

Москва. 5 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; рубль укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и на фоне пониженной активности участников рынка.

Курс доллара США составил 91,0175 руб./$1 в 15:00 мск, что на 31,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,325 руб./EUR1, подешевев на 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 43,7 копейки - до 94,76 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,2 копейки - до 12,644 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное укрепление к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 5 января благодаря, прежде всего, растущим ценам на нефть. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $78,01 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $72,72 за баррель.

Росту цен на нефть способствуют новости о гибели почти сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти, а также акции протеста в Ливии, из-за которых была остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкий рост запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, что усилило опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы и привело к снижению цен на нефть по итогам торгов в четверг. Эксперты, однако, отмечают, что данные о запасах в конце года являются более волатильными, чем обычно, и менее показательными.

Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается в целом негативной. Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Nasdaq падает уже пять сессий подряд - это самый длительный период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года. Давление на американский рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным. Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ, а также данных по рынку труда США.

Участники заседания ФРС, прошедшего 12-13 декабря, отмечали "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выражали намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему подчеркивали наличие рисков резкого ухудшения условий в экономике и допускали, что американский ЦБ может быть вынужден удерживать процентные ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, говорится в документе.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, показали, что он сохраняет устойчивость. Согласно отчету отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось максимально за 4 месяца - на 164 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 62% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно снижаются в пятницу, инвесторы ждут данных об инфляции в еврозоне и оценивают уже вышедшую статистику. Британский индикатор FTSE 100 теряет 0,94%, германский DAX - 0,91%, французский CAC 40 - 1,15%, итальянский FTSE MIB - 0,58%, испанский IBEX 35 - 1,08%.

Розничные продажи в Германии в ноябре снизились на 2,5% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад на 0,1% и 0,5% соответственно. В октябре продажи были выше на 1,1% месяц к месяцу, но ниже на 0,1% год к году.

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2023 года увеличились на 2,9% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с минимальными с июля 2021 года 2,4% в ноябре. Ее темпы выросли впервые с апреля минувшего года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост цен в прошлом месяце на 3%. Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в декабре замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,4% с 3,6% месяцем ранее, совпав с ожиданиями рынка. Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 0,6%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу, за исключением Японии. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Список лидеров падения в Гонконге возглавили бумаги Hansoh Pharmaceutical, подешевевшие на 6,7%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Индекс доверия потребителей в стране в декабре 2023 года повысился до максимальных за два года 37,2 пункта по сравнению с 36,1 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу японское правительство.

По мнению профессора финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олега Шибанова, "интервал 85-90 руб./$1 выглядит для рубля на ближайшее время вполне приемлемым, а диапазон 90-95 руб./$1 - на горизонте до 2026 года. Что касается отношения домохозяйств к доллару, как к объекту инвестиций, то многие домохозяйства уже перевели крупные суммы на зарубежные депозиты. А на внутреннем рынке домохозяйства ведут себя очень рационально: покупают доллар, когда он дешевеет, и продают, когда он дорожает. То есть население стало балансирующим элементом на рынке: в нужные моменты времени компенсирует недостаток или избыток спроса на валюту". "Но при таких высоких рублевых ставках россияне скорее будут склонны к рублевым сбережениям, чем к валютным", - считает Шибанов.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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