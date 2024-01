Freedom Finance Global рекомендует покупать акции First Solar с целью $188

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции First Solar Inc. с целевой ценой $188 за бумагу на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

Стоп-лосс эксперт советует установить на уровне $151.

Ключевые аргументы в пользу идеи:

- Финансовые результаты за 2024 год могут оказаться лучше ожиданий.

- Низкая оценка акций с оглядкой на возможное увеличение объемов производства за ближайшие три года на 30%.

"Текущая оценка акций First Solar в 13 прогнозных прибылей 2024 года не выглядит высокой на фоне прогнозируемого роста объемов производства, большого количества невыполненных заказов и лидирующего положения компании на внутреннем рынке. Полагаем, что в краткосрочной перспективе акции First Solar Inc. имеют потенциал для положительной переоценки", - пишет Поздняков.

First Solar Inc. - американская компания сектора солнечной энергетики, который занимается проектированием, маркетингом, выпуском и распространением фотоэлектрических энергетических систем и солнечных модулей.

