Средняя цена нефти Brent в 2024г, скорее всего, составит около $80/барр. - "Мои Инвестиции"

Средняя цена нефти Brent в 2024 году, скорее всего, составит около $80 за баррель, отмечают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы ждем в 2024 году довольно стабильной картины на нефтяных рынках и нейтрально смотрим на акции компаний нефтяного сектора РФ. Несмотря на текущее расширение дисконта нефти Urals к концу года до $15-18 за баррель, мы ожидаем стабилизацию дисконта в течение года на уровне $10 за баррель. Наш прогноз на 2024 год предполагает среднюю цену нефти марки Brent около $80 за баррель, Urals - $70 за баррель", - указывает эксперт Дмитрий Лукашов.

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