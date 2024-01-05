Следующая значимая цель для S&P 500 - 4600 пунктов - "Финам"

Следующей значимой целью для индекса S&P 500 является отметка в 4600 пунктов, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Полина Щукина.

"5 января мировые фондовые площадки демонстрируют смешанные результаты, поскольку инвесторы не находят четких мотиваторов для движения рынков - отмечает эксперт. - Американские фондовые индексы движутся в разных направлениях, при этом рост геополитической нестабильности на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки. Инвесторы, которые воспользовались ралли прошлого года, теперь фиксируют прибыли и всматриваются в последние экономические отчеты".

Среди прочего, инвесторы обращают внимание на заявления главы ФРБ Ричмонда Тома Баркина, который сообщил, что ФРС не задала конкретный план по изменению процентных ставок и будет ориентироваться на актуальную экономическую статистику, указывает аналитик. Возможность снижения инфляции до целевых 2% без рецессии увеличивается, но такой сценарий "ни в коем случае не является неизбежным".

"Также не исключено, что ФРС может пересмотреть ставки в большую сторону, если рост ВВП США превзойдет ожидания, - подчеркивает Щукина. - ФРС ранее сохранила ставку на уровне от 5,25% до 5,5%, с перспективой её уменьшения на 75 базисных пунктов к концу следующего года, что также играет свою роль в стратегии инвесторов. Баркин, имеющий в этом году голос в FOMC, подчеркивает важность гибкого подхода к монетарной политике в ответ на динамично меняющуюся экономическую конъюнктуру".

С технической точки зрения, на дневном графике S&P 500 движется в рамках среднесрочного восходящего канала, отмечает аналитик. "Сейчас индекс располагается под своей 50-дневной средней величиной, что указывает на возможное дальнейшее углубление коррекции. В качестве следующей значимой цели для индекса проглядывается отметка в 4600 пунктов", - пишет Щукина.

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