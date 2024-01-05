Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, упал Совкомфлот после отсечки

Москва. 5 января. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних фактором и укрепления рубля; упали бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3131,06 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1083,1 пункта (+0,1%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 91,1 рубля (-0,24 рубля), утром курс поднимался выше 91,7 руб./$1.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Снизились после отсечки дивидендов акции "Совкомфлота" (-3,1%, до 144,3 рубля), выплаты за 9 месяцев составят 6,32 рубля на бумагу.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", рынок акций РФ пытается сохранить оптимизм, несмотря на смешанные настроения на внешних торговых площадках.

Давление на акции девелоперов оказывает ожидаемое охлаждение интереса россиян к ипотечным продуктам на фоне высоких ставок, что может привести к снижению объемов продаж и оказать давление на остальные финансовые показатели компаний сектора.

Нефть Brent не оставляет попыток закрепиться выше отметки $78 за баррель, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения мирового сообщества относительно стабильности поставок "черного золота" с Ближнего Востока из-за перебоев на месторождении в Ливии и нападений йеменских хуситов на торговые суда в Красном море. Вместе с тем, данные Минэнерго США показали резкое недельное увеличение запасов бензина и дистиллятов, что нивелировало эффект от более масштабного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в последнюю неделю декабря.

В пятницу индекс МосБиржи на фоне умеренной активности останется в диапазоне 3080-3200 пунктов. Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям "Татнефти" (MOEX: TATN), ПАО "Новороссийское морское пароходство" (MOEX: NOMP), "Роснефти" и "Магнита", учитывая предстоящие на следующей неделе закрытия реестров акционеров этих компаний для последующей выплаты дивидендов, считают аналитики "Цифра брокер".

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи пока не смог подойти к сопротивлению на уровне 3150 пунктов из-за низкой ликвидности и негативного внешнего фона. Инвесторы ожидают выхода в пятницу статистики по рынку труда США и окончания праздников, чтобы сделать выводы о дальнейшей динамике российского рынка. В частности, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь могут дать сигнал, как скоро стоит ожидать снижения процентной ставки ФРС.

Опережающую динамику в ближайшие дни может показать металлургический сектор благодаря позитивным прогнозам мировых цен на сталь в 2024 году, поддерживаемых экономическими стимулами КНР. Также не стоит забывать о технологическом секторе. Акции Positive Technologies (MOEX: POSI) сумели закрепиться выше уровня 2000 рублей за акцию и с начала января показывают опережающую динамику. Бизнес компании продолжает расти быстрее рынка более чем в два раза, ожидаемое увеличение отгрузок компании по итогам 2023 года находится в диапазоне 22,5-27,5 млрд рублей при медианном значении около 70% роста. Под отчетность за IV квартал акции могут ускорить подъем, считает эксперт.

В США в четверг подрос индекс Dow Jones (+0,03%), но просели индексы S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,6%).

Nasdaq снижается уже пять сессий подряд - это самый длительным период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года, отмечает Market Watch.

Давление на американский рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным.

Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ, а также данных по рынку труда США.

Участники заседания ФРС, прошедшего 12-13 декабря, отмечали "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выражали намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему подчеркивали наличие рисков резкого ухудшения условий в экономике и допускали, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, говорится в документе.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, показали, что он сохраняет устойчивость, пишет Market Watch. Согласно отчету отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось максимально за 4 месяца - на 164 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 62,1% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% на статистике, австралийский ASX Australia опустился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Индекс доверия потребителей в Японии в декабре 2023 года повысился до максимальных за два года 37,2 пункта по сравнению с 36,1 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу японское правительство.

При этом Jibun Bank пересмотрел декабрьское значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии до 51,5 пункта по сравнению с предварительными 52 пунктами. Показатель вырос относительно ноябрьских 50,8 пункта.

Розничные продажи в Германии в ноябре снизились на 2,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад всего на 0,1%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после спада накануне, инвесторы продолжают оценивать данные о запасах сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $78,05 за баррель (+0,6% и -0,8% накануне), февральская цена WTI - $72,75 за баррель (+0,8% и -0,7% в четверг).

Данные Минэнерго США о запасах сырья в стране оказались разнополярными: запасы нефти на неделе 22-29 декабря упали на 5,503 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,73 млн), однако запасы бензина подскочили на 10,9 млн баррелей, а резервы дистиллятов выросли на 10,09 млн баррелей.

Рост резервов нефтепродуктов стимулировал опасения в отношении спроса на топливо и оказал накануне вечером давление на нефтяные котировки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу просели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,42 млрд рублей (из них 1,48 млрд рублей пришлось на акции "Совкомфлота", 747,27 млн рублей на бумаги ВТБ и 673,02 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).